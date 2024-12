Experti migračného úradu ministerstva vnútra pomáhajú zvládnuť migračný tlak v Únii

Experti migračného úradu ministerstva vnútra pomáhali aj v roku 2024 zvládnuť tlak na azylové systémy v Európskej únii.

Celkovo bolo počas roka vyslaných 12 expertov, a to do Holandska, Talianska a na Cyprus. Slovenskí experti sa venovali poskytovaniu informácií žiadateľom o azyl, registrácii žiadostí o azyl a určovaniu členského štátu zodpovedného za azylové konanie.

Hodnotenia sú pozitívne

„Z hľadiska kvantity aj kvality je príspevok Slovenskej republiky hodnotený veľmi pozitívne, pričom čo sa týka počtu vyslaní sa SR umiestnila na popredných priečkach prispievajúcich členských štátov EÚ. Nasadení experti sú hodnotení ako vedomostne aj prakticky veľmi zdatní so schopnosťou rýchlo sa adaptovať na nový systém a reagovať na vzniknuté situácie. Prispievajú tak k znižovaniu zaťaženia azylového a prijímacieho systému daného členského štátu,“ uviedlo ministerstvo vnútra.

Slovenská republika sa pravidelne aktívne zapája do aktivít v oblasti solidarity s členskými štátmi, ktorých azylové a prijímacie systémy sú pod neprimeraným tlakom.

Slovensko vyslalo desiatky expertov

Agentúra EÚ pre azyl (EUAA) im poskytuje operačnú a technickú pomoc nasadením azylových podporných tímov. Členské štáty prispievajú do podporných tímov nomináciou národných expertov. Za obdobie rokov 2018 – 2024 už Slovensko vyslalo 70 svojich expertov.

„Z týchto vyslaní benefituje aj migračný úrad, a to zvyšovaním odbornej spôsobilosti domácich expertov a vzájomnej pomoci iných členských štátov v prípade, že by sa do náporu na azylových a prijímacích systémov dostalo Slovensko,“ dodal rezort vnútra.

Aj v roku 2025 plánuje vyslať svojich expertov do azylových podporných tímov v Nemecku, Taliansku, Holandsku, Rumunsku, Bulharsku, Španielsku a na Cypre.