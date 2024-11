Europoslanci nachodia v europarlamente kilometre, pre dámy nie sú vhodne vysoké podpätky

Budovy európskych inštitúcií v Bruseli či Štrasburgu sú obrovské kolosy a premiestňovanie sa na rôzne stretnutia a mítingy v rámci nich si mnohokrát vyžadujú poriadku „kondičku“. Aj samotní slovenskí europoslanci priznali, že sa v Európskom parlamente poriadne nachodia a mnohokrát vďaka tomu nepotrebujú ani posilňovňu.

Katarína Roth Neveďalová na tohtotýždňovom stretnutí so slovenskými novinármi a influencermi v Bruseli prezradila, že v Štrasburgu sa nachodí viac, pretože tam má dosť ďaleko svoju kanceláriu. „A to ma dovezie auto a chodím iba po parlamente,“ povedala a dodala: „V europarlamente v Štrasburgu spravím denne viac ako 10-tisíc krokov. V Bruseli je okolo 8-tisíc, keď sa premiestňujem hore-dole. Ale záleží odo dňa. Keď som teraz bola na vypočutí eurokomisárov a sedela asi osem hodín na zadku, tak to bolo, samozrejme, menej.“

Vďaka práci europoslanca má o pohyb postarané aj Martin Hojsík. „V Bruseli chodievam do europarlamentu na bicykli. Akurát v týchto dňoch obmedzujem pohyb, lebo mi trhali ‚osmičky‘.“ Priznal, že využíva aj posilňovňu. Tú si v Bruseli musia europoslanci platiť, v Štrasburgu je zadarmo. Lucia Yar nadviazala, že práca v europarlamente a chodenie idú spolu „ruka v ruke“. „Vysoké topánky sa tu príliš nehodia,“ skonštatovala na záver tejto témy.