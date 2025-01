Drastické riešenie o zvýšenie popularity NBA? Komisár súťaže premýšľa nad iným formátom hry - VIDEO

Komisár NBA Adam Silver vždy tvrdil, že je otvorený diskusii o možných zmenách, dokonca aj o radikálnych.

Už od svojho prvého zasadnutia v tejto funkcii chcel, aby sa liga dokázala v prípade potreby prispôsobiť, píše web news9.com.

V šou ho moderátor požiadal o najdivokejší nápad, ktorý NBA zvažovala. „Jeden, o ktorom sa diskutovalo len trochu – nezaradil by som ho nevyhnutne do kategórie takých divokých. Ide o potenciálne dva trestné hody za faul pri strele za 3 body,“ priblížil Silver.

No za najdrastickejšiu zmenu by bola dĺžka štvrtiny – skrátila by z 12 minút na 10. Silver je fanúšikom tejto myšlienky, ale povedal, že je „pravdepodobne v menšine“.

„Keďže sa viac zapájame do celosvetového basketbalu, NBA je jediná liga, ktorá hrá 48 minút. A ja som fanúšikom štyroch desaťminútových štvrtín. Nie som si istý, či sú takí aj mnohí iní. Ak odhliadneme od toho, čo to znamená pre rekordy a podobné veci, myslím si, že dvojhodinový formát zápasu viac zodpovedá moderným televíznym zvyklostiam,“ dodal v šou Silver.

Ľudia podľa neho nežiadajú o skrátenie zápasu, ale zmenu by pravdepodobne privítali.

Ak by sa skrátil herný čas, znížil by sa aj počet duelov s sezóne – približne o 15.