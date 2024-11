Danko bránil ministra Šutaja Eštoka po incidente v Košiciach, Truban naopak žiada politickú zodpovednosť

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko sa postavil na obranu ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) v súvislosti s incidentom, pri ktorom na policajnej stanici v Košiciach zomrel zadržaný človek. Vyhlásil to v relácii STVR Sobotné dialógy s tým, že minister nemôže byť zodpovedný za zlyhanie jednotlivca a celý incident by mal byť ponechaný na vyšetrovanie.

Naopak, podpredseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Truban očakáva od ministra vyvodenie politickej zodpovednosti. „Minister by mal pracovať systematicky na tom, aby sa taká brutalita znižovala. Je to najhorší minister tejto vlády. On má jeden problém za druhým. Mal by sedieť a makať. Jeho zaujímajú kamery na školách. Spýtajte sa policajtov na Šutaja, nikto ho nechváli,“ povedal Truban.

V diskusii sa tiež venovali vojenskému konfliktu na Ukrajine. Danko vyjadril nesúhlas s použitím rakiet na území Ruska s povolením prezidenta USA Joea Bidena, pričom to považuje za eskaláciu napätia. Navrhol, že riešenie by mohlo prísť s novým prezidentom USA Donaldom Trumpom. Naproti tomu, iný názor vyjadril Truban, ktorý považuje právo Ukrajincov na obranu za legitímne.