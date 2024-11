Z Bratislavy priamym letom do exotiky? Leťte už od polky decembra

Z Bratislavy budú od polky decembra premávať priame lety do troch exotických destinácií – Dominikánskej republiky, Vietnamu a Kuby.

Od tejto zimy môžu cestovatelia využívať historicky prvé priame lety z Bratislavy do exotických destinácií, ako sú Dominikánska republika, Vietnam a Kuba, bez medzipristátí. Tieto novinky na Letisko M. R. Štefánika priniesla cestovná kancelária DER Touristik v spolupráci s leteckou spoločnosťou World2Fly.

Okrem priamych letov do týchto krajín sa cestujúcim naskytá aj možnosť využiť biznis triedu s rovným lôžkom, čo je na tomto spoji úplnou novinkou.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.de/

Lety bez medzipristátia a nový komfort v biznis triede

„Lety do Punta Cany v Dominikánskej republike, na ostrov Phu Quoc vo Vietname či na Kubu, do letoviska Holguín, zabezpečujeme v spolupráci so španielskou leteckou spoločnosťou World2Fly lietadlom typu Airbus A330, ktoré má 255 miest v ekonomickej triede a 30 miest v samostatnej biznis triede s možnosťou rovného lôžka,“ vysvetlil Marcel Siekel, riaditeľ spoločnosti DER Touristik SK.

Podľa jeho slov sa v minulom roku zvýšil dopyt po biznis triede, pričom biznis triedu s rovným lôžkom doposiaľ nikto z Bratislavy neponúkal.

Cestovanie v biznis triede je dostupné už od 399 € za jednosmerný let. Táto trieda ponúka:

Priestor v lietadle oddelený priečkou

Široké polohovateľné kreslá s možnosťou rovného lôžka

Súkromný stevard

Prednostné odbavenie na letisku

Jedna zapísaná batožina navyše

Vankúš, deka, vybavená toaletná taška (vrátane slúchadiel)

Vstup do biznis salónika na letisku

Rozšírený catering pre biznis triedu – občerstvenie na privítanie, studené jedlo, teplé jedlo, nápoje

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.de/

Nové priame lety do exotických destinácií

„Airbus A330 sa ako širokotrupné lietadlo radí do kategórie E. Niekoľko mesiacov sme na Letisku M. R. Štefánika pracovali na tom, aby sme mohli získať povolenia na pristátia takýchto typov lietadiel a umožniť tak cestujúcej verejnosti využívať priame lety z Bratislavy do exotiky,“ uviedol Dušan Novota, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika.

Prvé lety do Dominikánskej republiky a Vietnamu začali koncom októbra, pričom sú naplánované až do konca zimnej letovej sezóny v marci 2025. Prvý let na Kubu je plánovaný na 17. decembra.

Exotické destinácie na dosah

Kuba – Cestujúci môžu letieť do Holguínu , ktorý je známy svojimi teplými plážami, historickými mestami, ako Santiago de Cuba , a krásnymi prírodnými pamiatkami v pohorí Sierra de Nipe .

– Cestujúci môžu letieť do , ktorý je známy svojimi teplými plážami, historickými mestami, ako , a krásnymi prírodnými pamiatkami v pohorí . Vietnam – Phu Quoc , najväčší vietnamský ostrov, je známy národným parkom zapísaným na zozname UNESCO a atraktívnymi turistickými miestami, ako je rekordná lanovka a zábavný park VinWonders .

– , najväčší vietnamský ostrov, je známy národným parkom zapísaným na zozname UNESCO a atraktívnymi turistickými miestami, ako je rekordná a zábavný park . Dominikánska republika – Letenky smerujú do Punta Cany, kde si cestujúci môžu užívať nádherné pláže s bielym pieskom, luxusné rezorty a bohatý nočný život.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.de/

Rýchly prístup do Dubaja a ďalších exotických destinácií

Okrem týchto noviniek ponúkajúKARTAGO tours a FISCHER z Bratislavy aj priame lety do Dubaja, ktorý patrí medzi obľúbené destinácie pre slovenských cestovateľov. Tieto lety zabezpečuje letecká spoločnosť Smartwings, a lety sú k dispozícii dvakrát týždenne.

Doba letu z Bratislavy: