6 skrytých pokladov Istrie, ktoré treba zažiť na vlastnej koži

Istria nie je len more, slnko a relax na pláži. Čaro tohto miesta môžete objaviť i počas jari. Maják ukrývajúci príbeh nešťastnej lásky, rozprávkové chorvátske Toskánsko, mesto Umag, slovinská Ľubľana, či dokonalý relax na mieste, kde sa istrijský vidiek stretáva s modrým morom. To sú len niektoré z miest, ktoré určite majú, čo ponúknuť.

Najstarší chorvátsky maják – domov neopätovanej lásky

Dôkaz, že vďaka láske vznikajú najkrajšie stavby, ako je to i v prípade Bojnického zámku postaveného vraj pre krásnu kontesu de Jean Ville, sa vypína i na severozápadnom myse Istrijského polostrova. Reč je o najstaršom chorvátskom majáku v blízkosti dediny Savudrija, ktorý sa nachádza 9 kilometrov od Umagu. Legenda hovorí, že táto impozantná stavba vysoká 36 metrov bola postavená v roku 1818 grófom Meternichom pre krásnu chorvátsku šľachtičnú, do ktorej sa zamiloval na plese vo Viedni. Avšak ani maják Savudrija nepriniesol vraj staviteľovi šťastie, podobne ako tomu bolo údajne i v prípade zámku v Bojniciach. Chorvátska šľachtičná tesne pred dokončením stavby zomrela a rakúsky gróf už na maják bez svojej milovanej odmietal vkročiť. Miesto i dnes ponúka čarovnú romantickú atmosféru, preto ho vyhľadávajú mladomanželia na fotenie či svadby. Maják neopätovanej lásky tak svieti novým láskam. Neďaleká pláž býva tiež obľúbená pre windsurfing a potápanie.

Poklad Istrijského polostrova – mesto Umag

Ďalším miestom, ktoré by ste nemali na potulkách po Istrii obísť, je pobrežné mesto Umag. Jeho bohatá história siaha až do rímskych čias, o čom svedčí jeho výnimočná architektúra. Okrem povestnej istrijskej kuchyne, ktorá je známa svojou kvalitou, si môžete vychutnať množstvo športových aktivít a nádheru umagských pláží. V okolí mesta sa nachádza až 600 cyklistických, peších či turistických chodníkov, takže nudiť sa tu nebudete ani počas jarných mesiacov. Pobrežné bary a kluby zas ponúkajú množstvo zábavy do neskorého rána. V Umagu sa koná každý rok tiež povestný chorvátsky tenisový turnaj Croatia Open Umag. Ak chcete objavovať okolité moria a zaujímavosti, prenajmite si loď alebo choďte na trajekt. Za tri hodiny sa môžete tak dostať až do Benátok.

Ľubľana – malebné hlavné mesto, ktoré stráži Dračí most

Hlavné mesto bez preplnených ulíc turistami? Taká je metropola Slovinska Ľubľana a práve v tom spočíva jej čaro. Aj keď neleží priamo na Istrijskom polostrove, určite sa tu po ceste naň zastavte. Hlavným bulvárom je Slovenska cesta, kde nájdete množstvo barov, kaviarní ponúkajúcich miesto na zábavu a oddych. Jedno z mála hlavných miest, kde je viac miestnych ako turistov, stráži Zmajski most (Dračí most). Impozantní draci vás nenechajú prejsť bez povšimnutia a upozornia na to, aby ste sa zastavili na obľúbenom Centrálnom trhovisku. Keď už ste v Ľubľane, určite navštívte Ľubľanský hrad, v ktorom nájdete okrem múzea i zaujímavú výstavu bábik.

Grožnjan – Istrijské Toskánsko, ktoré zachránilo umenie

Nad údolím rieky Mirna, 30 kilometrov od Poreče na vrchole 228 metrov vysokého kopca, sa vypína zaujímavé mestečko Grožnjan. Prvá písomná zmienka o ňom siaha až do 12. storočia. A práve toto magické miesto zachránilo umenie. Istrijské Toskánsko, ako sa mu vďaka malebným úzkym uličkám a zákutiam hovorí, totiž po druhej svetovej vojne zostalo opustené. Vtedajšia vláda v šesťdesiatych rokoch však vymyslela netradičné riešenie. Za symbolickú cenu chátrajúce domy rozpredala umelcom, ktorí mu vdýchli nový život. Dnes je plné galérií a ateliérov, kde sa počas leta konajú rôzne kultúrne podujatia, ako napríklad jazzový festival, rôzne koncerty v barokovom kostole, septembrový festival Ex tempore a mnohé ďalšie. Grožnjan má vraj v súčasnosti 80 trvalých obyvateľov, no v skutočnosti tam žije podľa miestnych len 40 ľudí.

Rozprávková Veľká noc na Istrii v centre luxusu či raj pre hráčov golfu

Ak chcete zažiť nevšednú Veľkú noc ako v rozprávke, prvý chorvátsky 5-hviezdičkový luxusný, golfový a kúpeľný rezort Kempinski Hotel Adriatic pozýva stráviť nadchádzajúce veľkonočné sviatky v štýle rozprávky „Alenka v krajine zázrakov“. Na svoje si tu prídu nielen deti, ale aj dospelí. Rezort ponúka 186 izieb a apartmánov s priestrannými balkónmi alebo terasami s úžasnými výhľadmi na more. K dispozícii je odľahlá súkromná pláž, relaxačné kúpele s rozlohou 3 000 m², priestory na podujatia a stretnutia, ako aj inovatívna kuchyňa ponúkajúca nezabudnuteľné kulinárske zážitky v dvoch špičkových reštauráciách. Na svoje si prídu i milovníci golfu. Golf Adriatic je totiž prvým 18-jamkovým golfovým ihriskom na Istrii.

Domov kvalitného olivového oleja a jedinečných vín

Červená pôda charakterizovaná bielymi vápenatými kamienkami prináša výnimočnú úrodu v podobe kvalitných olivových olejov a vín. Nachádza sa tu množstvo viníc a olivových hájov, ktoré predstavujú život pre miestnych obyvateľov už storočia. Za zmienku určite stojí vinárstvo Coronica, kde sa pestuje hrozno najvyššej možnej kvality pôvodných odrôd – prevažne istrijskej Malvázie a Teranu. Medzi ich najlepšie červené vína patria Gran Teran a z bielych Gran Malvázia. Toto jedinečné vína, ktoré odzrkadľujú bohatú istrijskú tradíciu a kultúru si môžete vychutnať i v rezorte Kempinski Hotel Adriatic.

Či už patríte k milovníkom vína, alebo nie, Istria je región ako stvorený pre tých, ktorí túžia po objavovaní neznámeho, po kultúrnych zážitkoch a nezabudnuteľných chvíľach strávených v objatí mora a istrijskej prírody.