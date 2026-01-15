Mala to byť jednoduchá práca, povedal svedok Klinka v kauze vraždy Ernesta Valka. Radič však tvrdí niečo iné

Na Mestskom súde Bratislava I vo štvrtok pokračuje proces týkajúci sa vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010. Na súd prišiel vypovedať Jaroslav Klinka, ktorý bol podľa orgánov činných v trestnom konaní komplicom obžalovaného Jozefa Radiča.
Ako pred súdom svedok povedal, na skutok ho oslovil Radič s tým, že malo ísť o jednoduchú prácu s cieľom získať vysoký obnos peňazí. Radič na začiatku procesu vyhlásil, že je vo veci vraždy právnika nevinný.
Dohoda o vine a treste
Klinka uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, ktorú začiatkom roka 2020 schválil Okresný súd v Pezinku. Za ozbrojenú lúpež v dome advokáta v Limbachu v okrese Pezinok mu súd uložil trest osem rokov väzenia. Prokurátor ako aj Klinkov obhajca Daniel Lipšic v súvislosti s uzatvorením dohody argumentovali, že ak by sa Klinka nerozhodol spolupracovať, skutok by pravdepodobne nebolo možné objasniť.
Dcéra zavraždeného právnika Jana Valková naopak vtedy argumentovala proti dohode s tým, že vo veci má byť vytýčené riadne hlavné pojednávanie, kde majú byť súdení obaja obvinení. Z výkonu trestu už bol Klinka medzitým podmienečne prepustený.
Klinka bol Radičom oslovený
„Radičom som bol oslovený s tým, že má typ na osobu, ktorá by mohla prenášať alebo mať doma nejakú väčšiu finančnú hotovosť,“ povedal vo štvrtok svedok Klinka s tým, že podľa obžalovaného Radiča malo ísť o jednoduchú prácu, keďže Valko býval doma sám. Dvojica si podľa Klinku bola pozrieť miesto činu, pričom najprv zvažovali, že by za účelom vnuknutia do domu právnika Radič zazvonil pri bráne ako kuriér.
To však zavrhli s tým, že by ich mohol niekto vidieť a prešli k plánu aplikácie zapáchajúcej látky cez navŕtaný okenný rám. V inkriminovaný deň svedok podľa vlastných slov počul výstrel po tom, čo Radič vnikol do domu, on však ešte vnútri nebol.
„Na to som začul hlas Radiča, ako ma volá, že poď mi pomôcť,“ povedal svedok s tým, že vnútri domu našiel Valka ležať na zemi s veľkým krvavým fľakom na košeli. Radič ho podľa neho ťahal za nohy, aby ho nebolo vidieť z ulice.
Nie je to prvá vražda
Následne Klinka podľa vlastných slov prezrel právnikov kufrík, kde však boli len nejaké dokumenty ale žiadne peniaze. „Povedal som Radičovi, že tam nič nie je“ povedal svedok. Zároveň uviedol, že mu Radič nepovedal, prečo Valka vlastne zastrelil. „Hovoril, že aby som nebol posraný z toho, že nemôžu na nás prísť, že nemám robiť paniku,“ uviedol Klinka s tým, že Radič mu tiež povedal, že ak by o skutku rozprával, hodí to nakoniec na neho.
Klinka tiež povedal, že vražda Valka nie je prvá vražda, ktorú Radič spáchal. Podľa neho sa dopustil úkladnej vraždy v bratislavskej Petržalke, nevie však, či bola vec uzavretá. „To bolo ešte pred Valkom, to mi povedal,“ vyhlásil Klinka.
Ako motivácie začať vypovedať v kauze vraždy Valka svedok uviedol, že obžalovaný mu v inej trestnej veci poskytol granát, ktorý bol ale upravený tak, aby vybuchol okamžite. Tiež poukázal na prípad, v ktorom obžalovaný usmrtil komplica. „Tvrdil, že svedka žiť nenechá,“ povedal.
Radič však tvrdí niečo iné
Jozef Radič však tvrdí, že právnika v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok zastrelil jeho komplic Jaroslav Klinka. Uviedol to ešte v utorok 13. januára pred senátom Mestského súdu Bratislava I. Výpoveď však podľa predsedu senátu nemohla byť zverejnená pred štvrtkovou výpoveďou Klinku, ktorý momentálne vystupuje v pozícii svedka.
Ako vo svojej výpovedi Radič povedal, na lúpež ho naviedol Klinka. Ten podľa neho najskôr navrhoval lúpež v dome „nejakého bývalého guvernéra Národnej banky Slovenska“, čo však on odmietol.
Potom Klinka podľa neho navrhol lúpež v dome manželov Nemešových. „Pán Nemeš je zlatník a osobný kamarát Klinku,“ povedal Radič v utorok s tým, že aj toto odmietol a Klinka neskôr lúpež vykonal s iným komplicom, rovnakým modus operandi ako neskôr u Valka.
Plánovaná vražda?
Následne Kilnka navrhol podľa Radiča lúpež v dome Ernesta Valka, ktorý sa podľa neho angažoval v stámiliónových kauzách. Radič podľa vlastných slov na to pristúpil, aj keď sa mu nechcelo. Myslel si vtedy totiž, že má rakovinu a chcel zabezpečiť rodinu.
Vo svojej výpovedi následne Radič vyhlásil, že záujem zabiť Valka by mohla mať Slovenská informačná služba. „Nevylučujem, že ma Klinka zneužil,“ povedal s tým, že zámer zabiť Valka mala SIS naplánovaný na rovnaký dobu, kedy Klinka naplánoval lúpež.
On bol pritom podľa Radiča ten, kto advokáta zastrelil po tom, čo vnikli do jeho domu, aj keď boli dohodnutí, že ho zviažu a budú zisťovať, kde má odložené peniaze. „Neskôr povedal, že sa zľakol, že na neho vybehol (Valko, pozn. SITA) ako z akčného filmu,“ povedal Radič. Klinka sa podľa neho po skutku ešte vrátil do domu právnika. Tam prehľadával Valkov kufrík.
„A ako odchádzal, chytil poškodeného za nohy a odtiahol ho do chodby, aby ho nebolo vidieť z ulice,“ vyhlásil Radič. Podľa vlastných slov si pôvodne myslel, že Klinka v dome právnika hľadal peniaze, teraz si však myslí, že išlo o niečo iné.
Ernesta Valka zavraždili 8. novembra 2010 vo večerných hodinách v jeho dome v Limbachu v okrese Pezinok. Bývalý predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej federatívnej republiky bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám.
Podľa orgánov činných v trestnom konaní bola motívom vraždy lúpež v dome advokáta. Konkrétne Radič a Klinka údajne po vzájomnej dohode najskôr právnika sledovali a dohodli sa, že si zabezpečia prístup do jeho domu prostredníctvom zapáchajúcej látky, ktorá poškodeného prinúti otvoriť dvere a vyvetrať. Na prvý pokus sa im to nepodarilo, preto pokus zopakovali.
Pri skutku použil Radič nelegálne držanú zbraň, ktorou advokáta Valka strelil do hrudníka. Peniaze v jeho dome dvojica nenašla, zobrali mu však jeho zbraň. Tú, ako aj zbraň, ktorou bol Valko zavraždený neskôr obžalovaný Radič zahodil.
Obžalovaný Radič si momentálne odpykáva vo väzení súhrnný trest 16 a pol roka odňatia slobody. Najskôr ho totiž odsúdili za prepad banky a neskôr za usmrtenie komplica Antona Hupku.