Chystáte sa na Taiwan? Toto je ideálny itinerár pre vás na 2 týždne

Taiwan nie je len „malý ostrov pri Číne“. Je to svet sám o sebe – krajina, kde sa ultramoderné mestá prelínajú s prastarými chrámami, kde sa voňavý oolong pije v horskej hmle a kde sa korytnačky kúpu v koralových zátokách. Dva týždne tu vám ukážu všetko – pulz veľkomiest, rytmus vidieka, dramatické hory aj tiché pláže.
Toto je itinerár, ktorý spojí všetky tváre Taiwanu do jednej cesty, ktorú si budete pamätať ešte dlho po návrate.
1.Taipei — moderné srdce so starou dušou
Taipei vás privíta zmesou kontrastov – ultramoderné mrakodrapy, úzke uličky plné chrámov a stánky, z ktorých stúpa para z tradičných polievok. V srdci mesta sa týči Taipei 101, kedysi najvyššia budova sveta, dnes symbol mesta a miesto, odkiaľ uvidíte, ako sa Taipei rozprestiera až po hory. No len o pár ulíc ďalej sa ocitnete v inom svete – vo vôni kadidla v chráme Longshan, medzi starými dámami predávajúcimi papierové lotérie a cestoviny s bravčovým mäsom.
V Taipei sa neoplatí ponáhľať. Najlepšie ho zažijete večer, keď sa otvoria nočné trhy – napríklad Shilin alebo Raohe. Tu sa žije naplno: grilované chobotnice, bubble tea, sladké palacinky s arašidmi a smiech predavačov, ktorí lákajú zákazníkov. Je to karneval chuti a vôní. Pre pokojnejší zážitok sa vydajte do Maokongu, čajovej štvrte v kopcoch nad mestom – lanovkou, ktorá vás vyvezie ponad čajové terasy.
Odporúčame…
Taipei má výborné metro (MRT), vďaka ktorému sa jednoducho dostanete kamkoľvek. Ubytovanie odporúčam v štvrti Ximending – pulzujúcej, no bezpečnej, s množstvom kaviarní a barov. A ak milujete výhľady, nezabudnite na Elephant Mountain Trail – krátky výstup, ktorý vám večer ukáže panorámu mesta ako z pohľadnice.
2.Taichung — pokojné umelecké srdce ostrova
Druhé najväčšie mesto Taiwanu, Taichung, pôsobí ako vyvážený kontrast k rušnému Taipei. Má kultúrny šarm, no dýcha uvoľnenejším rytmom. Mesto sa stalo centrom kreatívnych komunít a moderného dizajnu. Najznámejším symbolom je Rainbow Village – farebná enkláva domčekov pomaľovaných veteránom Huang Yung-Fu, ktorá dnes patrí k najfotografovanejším miestam Taiwanu. Každá stena rozpráva svoj vlastný príbeh o nádeji a slobode.
Taichung ponúka aj skvelú gastronómiu – tu sa zrodila slávna bubble tea. Ak máte radi umenie, zastavte sa v National Taichung Theater – futuristickej budove od architekta Toya Ita, ktorá je sama o sebe umeleckým dielom. V okolí mesta nájdete Gaomei Wetlands, nádhernú prírodnú rezerváciu, kde sa podvečer odráža slnko v nekonečných vodných plochách a medzi nimi kráčajú volavky.
Odporúčame…
Taichung je výborným miestom na prenocovanie pri ceste z Taipei k jazeru Sun Moon Lake. Cesta vlakom trvá len dve hodiny.
3.Sun Moon Lake — zrkadlo ticha a hôr
Uprostred hôr leží jazero, ktoré vyzerá, akoby ho namaľoval impresionista – Sun Moon Lake. Názov dostalo podľa svojho tvaru: jeden breh pripomína slnko, druhý mesiac. Ráno tu hladina dýcha jemnou hmlou a čajky ticho krúžia nad vodou. Jazero je obklopené cyklistickým chodníkom, ktorý je považovaný za jeden z najkrajších cyklo-okruhov na svete. Na bicykli či pešo – každá zákruta odhalí nové svetlo, nový odraz hôr.
V okolí sa nachádza chrám Wenwu, elegantne postavený na svahu, odkiaľ sa otvára výhľad na celú hladinu jazera. Zastavte sa aj pri Ita Thao Village, malej dedinke pôvodného kmene Thao, kde môžete ochutnať ich jedlá – napríklad grilované diviačie mäso alebo ryžu varenú v bambuse. V noci sa jazero zmení – lampióny sa zrkadlia na hladine a vzduch vonia po jazmine.
Odporúčame…
Najlepšie sa sem dostanete autobusom z Taichungu. Lodné spojenie premáva medzi hlavnými bodmi jazera – Shuishe, Ita Thao a Xuanguang Pier.
4.Qingjing Farm — taiwanské Švajčiarsko
Hlboko v centrálnej horskej oblasti sa rozprestiera Qingjing Farm, miesto, ktoré pôsobí, akoby ho niekto preniesol z Álp. Zelené kopce, pasúce sa ovce, čerstvý vzduch a panorámy, ktoré sa menia podľa svetla. Vznikla v 60. rokoch, keď sa sem usadili veteráni z čínskej armády, a dnes patrí k najpokojnejším miestam na ostrove.
Ráno sa oplatí prísť na Green Green Grasslands – otvorené pastviny, kde si môžete sadnúť na trávu a sledovať, ako sa hmla prelieva medzi vrchmi. Poobede sa vydajte na Skywalk, drevenú lávku s výhľadom na hory Nantou County, ktoré siahajú až po Yushan. Mnohé penzióny tu ponúkajú teplé večere s miestnym syrom a čerstvým mliekom – znie to jednoducho, no v chladnom horskom vzduchu chutí všetko výnimočne.
Odporúčame…
Qingjing je dostupná autobusom zo Sun Moon Lake (asi 2 hodiny). Počas zimy môže byť chladno – teplota klesá pod 10 °C.
5.Taroko Gorge — mramorové srdce taiwanskej divočiny
Ak by Taiwan mal len jedno miesto, ktoré dokáže vyraziť dych aj tým najnáročnejším cestovateľom, bol by to Taroko National Park. Tento prírodný zázrak vznikol pôsobením rieky Liwu, ktorá si po tisíce rokov razila cestu cez mramorové skaly. Výsledkom je úchvatný kaňon s útesmi vysokými stovky metrov, kde sa hmla mieša s vodopádmi a vtáky lietajú v tichu, ktoré znie ako hudba.
Najznámejšia trasa je Shakadang Trail – chodník vedúci popri rieke s priezračnou tyrkysovou vodou, nad ktorou sa skláňajú mramorové steny. Ďalším zážitkom je Swallow Grotto, úzka tiesňava, kde sa pod nohami mihajú priepasti a nad hlavou krúžia lastovičky. Tí odvážnejší sa vydávajú na Zhuilu Old Trail – vytesaný do skalnej steny vysoko nad kaňonom. Nie je to len turistika, je to pokorné stretnutie s prírodou, ktorá vás prevyšuje vo všetkom.
Odporúčame…
Do Taroka sa najlepšie dostanete z mesta Hualien, kam vedie priama vlaková linka z Taipei (cca 2,5 hodiny). Park je bez vstupného, no na niektoré chodníky (napr. Zhuilu) potrebujete povolenie.
6.Yushan — dotyk s nebom na Jadeitovej hore
Yushan (Jade Mountain) je najvyšší vrch Taiwanu aj celej severovýchodnej Ázie – 3 952 metrov nad morom. Názov dostal podľa farby skál, ktoré na svitaní žiaria do zelena ako jadeit. Pre mnohých Taiwančanov je výstup na Yushan symbolom odvahy a odhodlania – niečo ako ich vlastný Mont Blanc.
Trasa na vrchol je náročná, no nádherná. Začína sa v oblasti Tataga, odkiaľ sa pomaly stúpa cez lesy plné bambusu, kvetov a vtákov. Najkrajšie výhľady sa otvárajú tesne pred vrcholom, kde sa pred vami rozprestrie nekonečné more hôr – východné pobrežie sa v diaľke trbliece a západ sa stráca v oblakoch. Výstup sa väčšinou robí v dvoch dňoch, s nocľahom v Paiyun Lodge, jednoduchej horskej chate, ktorá leží v nadmorskej výške 3 400 m.
Odporúčame…
Výstup vyžaduje povolenie od správy národného parku Yushan, ktoré si treba vybaviť aspoň 30 dní vopred (online). Najlepšie obdobie je október – december, keď je vzduch čistý a výhľady najostrejšie. Ak netúžite po samotnom výstupe, okolie Tatagy ponúka kratšie trasy so scenériami, ktoré stoja za to.
7.Alishan — more oblakov a vôňa čaju
Len pár hodín od Yushanu sa svet mení. Alishan National Scenic Area je zelená oáza, kde čas plynie inak. Hory, ktoré ráno zakrýva hmla, sa popoludní odhalia a ukážu svoj lesný chrám – staré cédre, tiché chodníky a úzkorozchodnú železnicu, ktorá spája dediny vysoko nad údolím. Alishan je miestom, kam sa chodí za východom slnka – keď obloha sčervená a pod vami sa rozleje „sea of clouds“, vlny oblakov, ktoré sa valia pomedzi horské chrbty.
Z Alishanu pochádza aj jeden z najlepších čajov sveta – Alishan High Mountain Oolong. V miestnych čajovniach vás pohostia drobnými šálkami, ktoré sa nikdy neponáhľajú – lebo čaj sa tu nepije, čaj sa prežíva. Večer sa po dedine rozlieha ticho, prerušované len cikádami a zvukmi železnice, ktorá sem už viac než sto rokov vozí cestovateľov z Chiayi.
Odporúčame…
Najpohodlnejšia cesta vedie z mesta Chiayi – najskôr vlakom Alishan Forest Railway (3,5 h), potom krátky transfer autobusom. Ubytujte sa v Alishan House alebo v menších rodinných penziónoch. Nezabudnite si zistiť čas východu slnka – pohľad z vyhliadky Zhushan patrí k najikonickejším zážitkom Taiwanu.
8.Taitung — pokoj, surf a vietor z oceánu
Po horských prechodoch sa dostanete na východné pobrežie, do mesta Taitung. Tu sa život spomaľuje. Na uliciach cítiť vôňu mora, medzi palmami sa vlnia siete a na horizont sa rozlieva nekonečný Pacifik. Taitung je dušou Taiwanu – miesto, kde žijú pôvodné etnické komunity Amis, kde sa tancuje pri ohni a kde sa večer sedí na pláži len tak, s pivom v ruke.
Návštevníci sem prichádzajú kvôli Sanxiantai Bridge – ikonickému mostu v tvare osem oblúkov, ktorý vedie k malému sopečnému ostrovu, alebo kvôli hot springs v Zhibene, kde sa dá kúpať pod palmami. Každý august sa tu koná Taiwan Balloon Festival – desiatky farebných balónov, ktoré sa vznášajú nad údoliami East Rift Valley.
Odporúčame…
Taitung je dostupný vlakom z Hualienu (3 hodiny). Prenocujte v Dulan, dedinke surferov s umeleckou komunitou, kde sa večer hrá živá hudba a ráno vonia káva. Ideálne miesto na načerpanie síl pred cestou na juh.
9.Kenting — tropický juh
Koniec cesty, ale začiatok oddychu. Kenting National Park je tropický raj s palmami, koralovými útesmi a vodou tak čírou, že vidíte každý záblesk ryby. Tu sa Taiwan mení na Karibik – surfovanie, potápanie, skútre a dlhé večery na pláži. Pláže ako Nanwan alebo Baisha Beach ponúkajú jemný piesok a tyrkysové more, zatiaľ čo centrum mesta žije nočným trhom – hudba, vôňa grilovaného mäsa, usmiati predavači.
No Kenting nie je len o plážach. Vnútri parku sa nachádza Eluanbi Lighthouse, najjužnejší bod ostrova, odkiaľ vidno, ako sa vody Tichého oceánu a Juhočínskeho mora stretávajú v jednej modrej línii. Môžete sa tiež vydať do Longpan Parku, skalnatého útesu s panorámami, ktoré sa ťažko opisujú slovami – vietor tu má chuť soli a slobody.
Odporúčame…
Z Taitungu sem vedie autobus (cca 3 hodiny). Najlepšie obdobie na návštevu je marec až jún – teplo, no nie dusno.
10.Hehuanshan — hory, ktoré vedia byť biele
Len málokto verí, že na subtropickom Taiwane môže snežiť. A predsa — na Hehuanshane, v nadmorskej výške cez 3 000 metrov, sa v zime krajina zafarbí do biela. Cesta sem, nazývaná Central Cross-Island Highway, je sama o sebe zážitkom – vinie sa serpentínami cez hory, lesy a vodopády. Výhľady patria k tým, ktoré prinútia zastaviť každého vodiča.
Hehuanshan je obľúbený medzi domácimi turistami – prichádzajú sem na východy slnka, keď sa vrcholky zalievajú zlatom. Najznámejšia trasa vedie na Hehuan Main Peak (3416 m) – mierne náročný výstup, ktorý zvládne každý s dobrou kondíciou. A ak budete mať šťastie na zimné obdobie, uvidíte aj sneh – vzácny dotyk iného sveta.
Odporúčame…
Hehuanshan sa nachádza medzi Nantou a Hualienom. Najbližšie väčšie mesto je Cingjing – ideálne ako základňa. Cesty bývajú v zime uzavreté kvôli snehu, preto sa oplatí overiť podmienky vopred.