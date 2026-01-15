V prípade podozrivého úmrtia maloletého dieťaťa nastal posun, dve osoby čelia obvineniu z týrania

Zo strany vyšetrovateľa bude súčasne podaný podnet na návrh vzatia obvinených do vyšetrovacej väzby.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Policia, policajná páska
Foto: ilustračné, www.facebook.com
V prípade podozrivého úmrtia maloletého dieťaťa nastal posun. Dve osoby čelia obvineniu z týrania. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

Ako pripomenula, vyšetrovateľ v Žiari nad Hronom začal ešte v utorok 13. januára trestné stíhanie pre zločin zabitia. V stredu 14. januára skutok prekvalifikoval na zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby.

Obvinenie pritom vzniesol dvom osobám, a to 20-ročnej žene a 26-ročnému mužovi. Zo strany vyšetrovateľa bude súčasne podaný podnet na návrh vzatia obvinených do vyšetrovacej väzby. Vyšetrovanie prípadu aj naďalej pokračuje.

Podľa medializovaných informácií bolo v pondelok 12. januára privezené do nemocnice dieťa s vážnymi zdravotnými ťažkosťami. „Dieťa malo mať údajne na tele stopy násilia,“ uviedol denník Nový čas. Svojim zraneniam nakoniec dieťa podľahlo.

