Lety z Bratislavy: Wizz Air spustil sedem nových liniek

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave zažíva v decembri výrazné rozšírenie svojej letovej ponuky. Nízkonákladový dopravca Wizz Air dnes slávnostne otvoril prvé tri z celkovo siedmich nových priamych leteckých spojení, ktoré budú dostupné z hlavného mesta Slovenska.
Od Osla až po Atény
Pri bránach letiska panovala dnes sviatočná atmosféra. Prví cestujúci na linke do Osla boli privítaní tematickou tortou a občerstvením. Spolu s letmi do Alicante a Atén ide o úvodné trio destinácií, ktoré Wizz Air aktuálne spustil.
Podľa generálneho riaditeľa bratislavského letiska Dušana Novotu ide o dôležitý krok smerom k zvýšeniu dostupnosti Bratislavy v rámci Európy. „Dnes pridal dopravca Wizz Air na svoju bratislavskú základňu druhé bázované lietadlo. Na jar 2026 pribudnú ďalšie dve, spolu štyri lietadlá typu Airbus A321neo,“ uviedol.
Ďalšie štyri linky už zajtra: Bazilej, Niš, Neapol, Palermo
Letisková novinka však zďaleka nekončí pri dnešnom dátume. Už zajtra sa ponuka rozšíri o ďalšie štyri priame linky. Cestujúci budú môcť využiť nové spojenia do švajčiarskeho Bazileja, srbského Nišu a dvoch talianskych miest – Neapola a Palerma.
Tento rast je podľa Novotu nielen impulzom pre cestovný ruch, ale aj výrazným posilnením postavenia letiska ako dopravného uzla.
Linka do Osla má podľa Daniely Bezákovej zo Slovakia Travel veľký význam pre prilákanie turistov zo severských krajín. „Nórsko patrí medzi perspektívne trhy s vysokým záujmom o aktívny oddych, prírodu a autentické zážitky, a práve to Slovensko ponúka,“ povedala počas inaugurácie linky.
Až 32 liniek zo Slovenska!
Wizz Air v polovici novembra otvoril svoju základňu na bratislavskom letisku a rastie rýchlym tempom. Podľa komunikačnej manažérky Olivie Harangozo plánuje dopravca už v roku 2026 prevádzkovať z Bratislavy 29 liniek, vrátane historicky prvého vnútroštátneho letu do Košíc.
„Zo Slovenska zabezpečíme celkovo 32 liniek. V januári pribudnú spojenia do Jerevanu a Kutaisi, ďalšie destinácie odhalíme v marci,“ uviedla Harangozo s dôrazom na cieľ zlepšiť konektivitu a podporiť slovenský turizmus.