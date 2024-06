Slováci sú ochotní na dovolenkách míňať čoraz viac

Slováci opäť objavujú svoju túžbu cestovať. Viac ako polovica obyvateľov plánuje tento rok stráviť letnú dovolenku, čo je najviac za posledné roky. S návratom cestovateľskej horúčky rastie aj ochota míňať viac na relax pri mori.

Podľa prieskumu agentúry Focus, realizovaného pre spoločnosť PARTNERS, sa 55% Slovákov chystá na letnú dovolenku, čo predstavuje rekordný počet za posledných päť rokov. Medzi preferované destinácie výrazne dominujú morské krajiny, pričom dve tretiny (64%) respondentov sa vyberú do zahraničia. Zvyšujúci sa počet Slovákov, ktorí vyhľadávajú relax pri mori, signalizuje návrat k predpandemickým trendom.