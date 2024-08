Slováci, Česi a Poliaci: Ako dovolenkujú a čo počas leta nakupujú?

Letné mesiace sú synonymom pre dovolenky, a čerstvé údaje z prieskumu, ktorý v júni tohto roka uskutočnila nákupná platforma Allegro, odhaľujú, ako Slováci, Česi a Poliaci trávia svoje dovolenky.

Leto prinesie vrchol cestovateľskej sezóny, kedy viac ako 70 % Slovákov plánuje svoje dovolenky. Z nich približne polovica (49 %) sa vyberie za hranice, 36 % ostane objavovať Slovensko a 45 % si oddýchne doma. Tento trend potvrdil júnový prieskum nákupnej platformy Allegro.

Česi aj Poliaci majú podobné preferencie: 54 % Čechov uprednostňuje zahraničné destinácie, zatiaľ čo 61 % Poliakov zostáva v rámci svojej krajiny. Letná sezóna sa odráža aj v preferenciách nákupov – ženy investujú do kozmetiky a letného oblečenia, muži zasa siahajú po športovom vybavení.