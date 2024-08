Od septembra zavádza Zanzibar povinné cestovné poistenie

Tanzánia a Zanzibar sú celoročné exotické destinácie, ktoré sú čoraz populárnejšie medzi Slovákmi, čo potvrdzujú aj štatistiky. Podľa údajov spoločnosti UNIQA sa každý mesiac vyskytne niekoľko poistných udalostí práve z tejto oblasti. Na základe novej vládnej regulácie budú musieť turisti od 1. septembra po príchode na ostrov uzavrieť špeciálne miestne cestovné poistenie.

Predtým si cestujúci pred odchodom do Tanzánie a Zanzibaru zvyčajne uzatvárali cestovné poistenie u slovenských poisťovní alebo využívali poistenie pridružené k platobnej karte. Nová regulácia však stanovuje, že cestovné poistenie pre prichádzajúcich turistov bude poskytovať len miestna Zanzibarská poisťovacia spoločnosť (ZIC), ktorá má monopol na tieto služby medzi miestnymi poisťovňami.

Poistenie, ktoré bude nutné uzatvoriť ihneď po príchode na ostrov, bude platné až 92 dní a umožní viacnásobné návraty na územie. Poistenie od ZIC umožňuje aj použitie v Tanzánii na pevnine počas transferov. Cena tohto poistenia bola stanovená na 44 USD za osobu, pričom nie sú dostupné žiadne zľavy pre rodiny.