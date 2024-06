Najfotogenickejšie národné parky ideálne pre Instagramových influencerov

Nová štúdia odhalila, ktoré národné parky sú pre influencerov najatraktívnejšie na základe popularity na sociálnych sieťach. Ktoré sú to?

V novej štúdii, ktorú uskutočnili odborníci na cestovanie Amalfi Coast Tours, bol víťazom národný park v Taliansku, ktorý má najviac sledovaní na Instagrame.

Zistenia vychádzajú z priemerného počtu príspevkov na Instagrame označených hashtagmi pre každý národný park. Pre každý park sa analyzovalo viacero tagov vrátane „#[názov parku]nationalpark“.

S blížiacim sa letom zostáva Taliansko najlepšou voľbou na dovolenku, pričom obľúbenou aktivitou je pešia turistika – môže však byť zložité rozhodnúť sa, kam ísť. Tieto údaje pomáhajú cestovateľom, ktorí sa orientujú na sociálne médiá, naplánovať si cestu podľa toho, kde je najlepšia fotografická „kulisa“.

Na prvom mieste v rebríčku parkov hodných Instagramu sa umiestnil národný park Vezuv, kde sa nachádza jediná aktívna sopka v kontinentálnej Európe, Vezuv. Park sa môže pochváliť priemerným počtom 381 785 príspevkov na Instagrame v rámci troch spoločných hashtagov.

Národný park Gran Sasso e Monti della Laga je druhým národným parkom v Taliansku, ktorý je hodný sociálnych médií, s priemerom 97 012 príspevkov na Instagrame.

Na treťom mieste ako národný park s najväčšou príťažlivosťou pre Instagram je národný park Dolomiti Bellunesi, jediný národný park na severovýchode Talianska, ktorý má priemerný počet hashtagov na Instagrame 54 987.

Na štvrtom mieste ako najfotogenickejší park sa umiestnil Parco Nazionale Gran Paradiso, ktorý si zabezpečil priemerný počet 52 236 príspevkov, zatiaľ čo národný park Pollino, geopark chránený UNESCO a najväčší prírodný park v Taliansku, je na piatom mieste s 32 019 príspevkami na Instagrame.

A scenic shot of lakes and the Gran Paradiso in Graian Alps, Italy

Na konci zoznamu je národný park Appeninno Lucano – Val d’Agri-Lagonegrese s priemerom 94 príspevkov na analyzovaný hashtag, čo je o 381 691 menej ako najpopulárnejší park na zozname (národný park Vezuv).