Mohli by sa lety prvou triedou stať čoskoro minulosťou?

Hoci mnohé letecké spoločnosti sa rozlúčili s prvou triedou, niektoré, najmä v Európe, do luxusných kabín investujú viac než kedykoľvek predtým. Bez ohľadu na to, či ste zvyknutí lietať prvou triedou, alebo je to pre vás iba sen, tento luxusný zážitok by mohol čoskoro na celom svete vymiznúť.

Letecká spoločnosť Oman Air oznámila, že definitívne končí s kabínami prvej triedy a namiesto nich otvára novú kabínu Business Studio.

Tento krok nasleduje po podobných krokoch spoločností ako Turkish Airlines a Air New Zealand.

Aj keď má Oman Air sídlo v Maskate, mnohé lety s kabínou Business Studio bude prevádzkovať v Londýne a v Bangkoku.

Prečo chcú spoločnosti odstrániť prvú triedu?

Napriek tomu, že počet leteckých spoločností, ktoré sa zbavujú prvej triedy, narástol, tento trend sa v skutočnosti začal už v roku 2000.

Vtedy, pod tlakom nízkonákladových leteckých spoločností, pridala British Airways do svojich biznis tried ležadlá, čo bolo skoro nasledované mnohými konkurentmi, čím sa znížila hodnota prvej triedy. Od tej doby sa výhody biznis triedy zlepšili, čo zmenšilo rozdiel v kvalite medzi prvou a biznis triedou.

Hoci názov Business Studio od Oman Air naznačuje, že by nové kabíny mohli nahradiť tradičnú biznis triedu, skutočnosť je iná. Budú doplnkom k existujúcim biznis sedadlám, aj keď sú relatívne drahšie, no stále lacnejšie ako sedadlá prvej triedy, čo by mohlo osloviť tých, ktorí hľadajú prvotriedny zážitok s obmedzeným rozpočtom.

A bude to naozaj luxusné, keďže každá kabína sa môže pochváliť 82-palcovým rozstupom sedadiel, štandardnými stenami na ochranu súkromia, 23-palcovou osobnou obrazovkou a bezplatným Wi-Fi pripojením, ako aj stravovaním à la carte.

„V očiach väčšiny cestujúcich je dnes rozdiel medzi prvou a biznis triedou len v názve,“ povedal pre Thrillist Ben Mutzabaugh, starší redaktor leteckej spoločnosti The Points Guy.

„Najmä na dlhých medzinárodných letoch má väčšina týchto kabín sedadlá, ktoré sa premenia na ležadlá – niektoré s posuvnými dverami, ktoré zmenia priestor cestujúcich na súkromnú kapsu. Bez ohľadu na to, či to nazývate „prvým“ alebo „biznis“, cestujúci väčšiny veľkých leteckých spoločností považujú tieto sedadlá za celkom noblesné.“

Britská spoločnosť Virgin Atlantic nedávno spustila novú linku Airbus A350 s podstatne menším počtom sedadiel v biznis triede ako na predchádzajúcich lietadlách. Hoci by sa mohlo zdáť, že letecká spoločnosť sa snaží dostať na každý let viac ľudí, ako to robia nízkonákladové letecké spoločnosti, zvolila iný prístup, aby udržala bohatých cestujúcich spokojných.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.de/

Ktoré letecké spoločnosti stále zlepšujú ponuku prvej triedy?

Spoločnosť Virgin Atlantic, ktorá svoju ponuku prvej triedy nazýva „vyššia trieda“, využila menší počet miest v biznis triede na svojom lietadle A350 tým, že zlepšila služby najvyššej triedy.

Zaviedla „The Booth“, polosúkromný priestor so sedadlami len pre dve osoby. Dobre situovaní cestujúci si môžu vychutnať ochutnávku vína alebo koňaku s čokoládovým párovaním, ako aj súkromnú večeru alebo „game time“, čo je jednoducho hranie kartových hier, ale s hracími kartami Virgin Atlantic.

Nie je jasné, koľko presne tento zážitok stojí, pretože sa dá rezervovať len na palube, ale vzhľadom na to, že spiatočné lety cez Atlantik môžu stáť tisíce, pravdepodobne to nebude lacné.

„The Booth“ dopĺňa ‚The Bar‘ spoločnosti Virgin na linkách Airbus A330 a Boeing 787 a ‚The Loft‘ na linkách A330neo a vybraných lietadlách Airbus A350. Hoci sú k dispozícii len cestujúcim vo vyššej triede, sú menej exkluzívne ako „The Booth“, pretože tieto priestory môže využívať každý v hornej kabíne.

Takéto zameranie na dodatočné služby pre prvú triedu je v dnešnom leteckom prostredí určite nezvyčajné.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.de/

Ktoré letecké spoločnosti ešte ponúkajú prvú triedu?

Väčšina amerických dopravcov už v predchádzajúcom desaťročí upustila od sedenia v prvej triede, ale v spoločnosti Virgin a vo väčšine Európy je to úplne iný prípad.

V súčasnosti existuje len niekoľko dopravcov, ktorí na dlhých medzinárodných trasách zachovávajú prvú aj biznis triedu, pričom na čele sú spoločnosti Lufthansa, British Airways a Air France.

Zatiaľ čo British Airways koncom minulého roka spustila na niektorých trasách Boeing 777 nový luxusný apartmán prvej triedy, Air France sa rozhodla ešte viac investovať do svojho najelitnejšieho produktu.

Nové kabíny „La Première“ francúzskej leteckej spoločnosti sa predávajú ako „najdlhšie na trhu“ a sú určite veľké.

Každý jednotlivý apartmán má až päť okien, ako aj dve televízne obrazovky a bezdrôtový tablet na ovládanie sedadla.

Cestujúci môžu využívať aj tri modulárne obývacie priestory, ktoré zahŕňajú samostatné sedadlo, pohovku a ležadlo, spolu s priečkou od podlahy k stropu pre maximálne súkromie.

V súčasnosti sú k dispozícii len v lietadlách typu 777. Spoločnosť Air France tvrdí, že v blízkej budúcnosti plánuje zav

iesť tieto apartmány do viacerých lietadiel.

Nemecký vlajkový dopravca Lufthansa sa tiež pevne opiera o prvú triedu. Nedávno uviedla na trh modernizované kabíny najvyššej triedy na dlhých trasách, známe ako „Allegris“.