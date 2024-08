Kam cestovať v septembri? Vybrali sme najlepšie európske mestá

September je jeden z najlepších mesiacov na objavovanie krás Európy. Letné horúčavy pomaly ustupujú, ale dni sú stále príjemne teplé a plné slnka. Práve v tomto období môžete v mnohých európskych mestách zažiť nielen príjemné počasie, ale aj zaujímavé festivaly a kultúrne udalosti. Vybrali sme pre vás päť miest, ktoré v septembri oplývajú jedinečnou atmosférou.

Bologna je známa ako gastronomické srdce Talianska a predstavuje ideálne miesto pre milovníkov jedla, ktorí chcú v septembri vyskúšať chute autentických talianskych špecialít. V tomto období sa mesto stáva dejiskom rozmanitých kultúrnych a umeleckých festivalov, medzi ktoré patrí aj Bologna Jazz Festival. Mesto je posiate historickými pamiatkami ako Torre degli Asinelli a bazilika San Petronio.

Počas návštevy by ste nemali vynechať ani slávne univerzitné múzeá a knižnice, ktoré sú dôkazom bohatej akademickej histórie mesta. Bologna vás zavedie aj do labirintu stredovekých uličiek a arkád, kde môžete objavovať skryté námestia a renomované trhoviská.