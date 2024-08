Juhovýchodná Ázia je u Slovákov v kurze vďaka výpredaju leteniek

Tento región, známy svojou rozmanitosťou, prírodnými krásami a cenovou dostupnosťou, si udržiava status jednej z najobľúbenejších turistických destinácií sveta. Predaje leteniek do Ázie cez popredný slovenský vyhľadávač leteniek, Pelikan.sk, výrazne prekonali predcovidové úrovne. Najmä exotické destinácie ako Thajsko, Vietnam a Filipíny zaznamenali obrovský nárast popularity s rastom o 50 %, 60 %, resp. až o 90 %.

Prečo juhovýchodná Ázia?

Vynikajúci pomer cena/výkon

Cena spiatočnej letenky na Bali, ktorá v prvom polroku bežne dosahovala takmer 900 eur, teraz klesla o 44%, čo znamená výraznú úsporu. Tento pokles je výsledkom cenovej konkurencie medzi leteckými spoločnosťami smerujúcimi do Ázie.

Takéto znižovanie cien umožňuje slovenským cestovateľom prístup k výhodnejším letenkám, zároveň posilňuje záujem a prílev slovenských turistov do týchto destinácií, čím zvyšuje ich turistickú návštevnosť.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Luxus za „babku“

Tieto dve destinácie lákajú na 4-hviezdičkové hotely s raňajkami za ceny od 20 eur na osobu. Okrem nádherných pláží ponúkajú aj luxusné zážitky za zlomok obvyklej ceny, čo robí Thajsko a Bali atraktívnymi nielen pre individuálnych cestovateľov, ale aj pre rodiny s deťmi.

Juhovýchodná Ázia je trendom

Každý mesiac si viac ako 150-tisíc Slovákov vyhľadáva informácie o plážových destináciách v Juhovýchodnej Ázii, čo naznačuje ich narastajúcu popularitu medzi slovenskými turistami. Tento zvýšený záujem svedčí o atraktivite regiónu, ktorý je známy svojimi krásnymi plážami, bohatou kultúrou a pohostinnosťou.

Rozmanitosť destinácií v Juhovýchodnej Ázii ponúka každému návštevníkovi niečo, čo vyhovuje jeho osobným preferenciám a štýlu dovolenky, či už ide o odpočinok na slnkom zaliatej pláži, objavovanie exotických kultúr alebo aktívne dobrodružstvo.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Výhodné lety

Návrat čínskych aerolínií a nové priame lety z Maďarska do siedmich veľkomiest v Číne prispievajú k ďalšiemu zníženiu cien leteniek do celej Ázie. Letecká spoločnosť China Southern Airlines, ktorá zabezpečuje lety po celej Ázii, predstavuje atraktívnu voľbu pre cesty do Thajska, Číny, Južnej Kórey a Austrálie. Táto spoločnosť ponúka letenky za výrazne nižšie ceny oproti konkurencii a zároveň poskytuje príjemné služby na palube.

„Čínske letecké spoločnosti majú obmedzenia na počet letov do USA a nadbytočnú kapacitu investujú do trhov, kde vidia potenciál z pohľadu carga, ale aj pasažierov. Mega-letiská v Číne majú výborné napojenie na celú Áziu a čínske aerolínie môžu lietať nad Ruskom, čo im šetrí čas aj peniaze na palivo, a to sa oproti konkurencii výrazne odrazí aj na cenách leteniek,” analyzuje Patrik Vas, šéf pre strategické partnerstvá Pelikána.