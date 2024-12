Česi v zápase MS v hokeji do 20 rokov trestali slovenské chyby, Šalé vyhral gólový mikrosúboj kapitánov nad Dvorským - VIDEO

Slovenskí hokejisti v zápase proti Čechom nepridali na svoje konto ďalšie body do tabuľky B-skupiny na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Ottawe.

Slováci podľahli Čechom 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) v zápase, v ktorom mali dobré momenty, ale súper bol v globále lepší a dokázal vyťažiť góly z chýb slovenského tímu. Česi odplatili Slovákom vysokú prehru 2:6 z vlaňajšieho svetového šampionátu vo švédskom Göteborgu.

Zatiaľ čo českých hokejistov čaká súboj proti Švédom o prvé miesto v B-skupine, Slováci sa postavia v pondelok od 19.00 h SEČ Kazachom. Víťazstvo zabezpečí zverencom Ivana Feneša tretie miesto v B-skupine a teda aj definitívu postupu do vyraďovacej časti.

Chyba, ktorá nemala byť

Českí hokejisti strelili dva góly už v prvej tretine. Prvý sa zrodil v českom oslabení po slovenskej chybe, ktorá by sa nemala stávať. Obranca Maxim Štrbák nechal za sebou puk v strednom pásme v domnení, že si ho prevezme útočník korčuľujúci za ním.

Slovensko na MS v hokeji do 20 rokov – program a výsledky časy sú v SEČ 26. december 2024: Slovensko – Švédsko 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

27. december 2024: Švajčiarsko – Slovensko 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

29. december 2024: Česko – Slovensko 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

30. december 2024: Slovensko – Kazachstan (19.10)

Rýchlejší však bol český útočník Matěj Maštalířský, ktorý puk potiahol do pásma a v prečíslení naservíroval Vojtěchovi Hradcovi. Ten už nemal problém skórovať do odkrytej časti bránky. O čosi neskôr sa po ďalšej českej kontre ocitol Pavel Šimek sám pred Lenďákom a zvolil blafák do bekhendu, ktorý mal gólovú pointu.

„Je to vzrušujúce zdolať Slovákov a skórovať v derby. Hrali sme ako tím a máme tretie víťazstvo z troch zápasov. Je to skvelé, ale treba takto pokračovať. A ešte treba zlepšiť disciplínu, nenechávať sa často vylučovať, a lepšie využívať presilovky,“ uviedol Vojtěch Hradec podľa webu IIHF.

V druhej tretine najprv Peter Císar prestrelil českého brankára Michaela Hrabala, ale slovenský tím to výraznejšie „nenakoplo“. Česi boli oveľa aktívnejší, hrali často s pukom na hokejkách a často aj na dlhé minúty uzavreli Slovákov v ich obrannom pásme.

Čím jednoduchšie, tým lepšie

Lenďák v bránke, ale aj obrancovia pred ním sa prekonávali v blokovaní striel, ale na jeden český pokus boli prikrátki.

Z ďalšieho prečíslenia si Maštalířský zopakoval gólovú asistenciu, ale tentoraz zakončil český kapitán Eduard Šalé. „Česi premenili svoje šance, my tie svoje nie. Verím, že v ďalších zápasoch ich už budeme premieňať,“ uviedol Peter Císar pre oficiálny web SZĽH a k svojmu gólu dodal: „Videl som, že Tomáš Pobežal pekne cloní pred brankárom, ktorý nič nevidel. Vystrelil som to a vošlo to dnu. Čím jednoduchšie hráme, tým je to lepšie.“

Zatiaľ čo v druhej tretine Česi prestrieľali Slovákov 15:5, v tretej sa karta obrátila a slovenskí hráči v nej dominovali v pokusoch na bránku 15:3. Lenže v 49. min Šalé parádne trafil v presilovke a druhým gólom v zápase zvýšil na 4:1. Potom prišiel škaredý zákrok Vojtěcha Čihářa na Miroslava Šatana ml. Syn prezidenta SZĽH po tvrdom náraze na mantinel musel predčasne do šatne a rozhodcovia „ocenili“ zákrok českého hráča trestom na 5 minút plus do konca zápasu.

Následne si sadol na trestnú lavicu aj Jiří Felcman a Slováci ešte aj odvolali brankára. V presilovke šiestich proti trom znížil kapitán Dalibor Dvorský na 2:4, ale ďalšie góly už nepadli. Slovenskí hokejisti prehrali druhý z troch zápasov v Ottawe a môžu mať ešte starosti s postupom do štvrťfinále z tretieho miesta.

Robili, čo sa dalo

„Snaha bola, robili sme všetko, čo sa dalo. Niečo bolo dobré, ale v mnohom sa musíme zlepšiť. Česi majú dobré mužstvo, využili naše chyby. Máme dobrých trénerov, pozrieme si video a bude to lepšie. Ak hráme svoj najlepší hokej, je ťažké nás zdolať,“ povedal Dalibor Dvorský podľa webu IIHF.

„Gól na 2:4 nás nakopol. Mali sme dobrú presilovku, škoda, že sme aj ďalšie puky nedostali do bránky. Nabudúce to musí byť lepšie. Pred zápasom s Kazachstanom treba dobre zregenerovať. Myslím si, že sily tam určite budú, aby sme zvíťazili,“ skonštatoval Matúš Vojtech, ktorý si pripísal asistenciu pri góle Dvorského, vo videu SZĽH.