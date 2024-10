Čakal som takýto priebeh, povedal tréner Weiss po prehre s Manchestrom City (video+foto)

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v utorkovom stretnutí druhého kola ligovej časti Ligy majstrov 2024/2025 s anglickým Manchestrom City hladko 0:4. Na trávniku Národného futbalového štadióna podali pred vypredaným hľadiskom snaživý výkon, ale na kvalitu megafavorita celej súťaže to ani zďaleka nestačilo.

„Nikdy som nehral proti takému mužstvu, herne to bola jasná záležitosť. Manchester City má fantastickú dynamiku a anglická liga je najlepšia. Pre nás je česť hrať proti takýmto tímom. Musíme sa radovať, že hráme túto súťaž. Hráči bojovali, mali sme aj prvú šancu a možno by to bolo veselšie. Volil som zámerne túto zostavu, šancu dostali hráči, ktorí vybojovali súťaž. Ďakujem divákom, boli fantastickí. Atmosféra bola fantastická a verím, že taká bude aj v ďalších domácich zápasoch. Je to pre nás vysoká škola, hrali sme s fantastickými hráčmi a tento klub je úplne inde. Čakal som takýto priebeh. Aj pre mňa je to zážitok hrať proti najlepšiemu tímu a trénerovi.“ zhodnotil utorňajší duel tréner „belasých“ Vladimír Weiss st. vo vysielaní Nova Sport.

Bratislavčania sú po dvoch stretnutiach v hlavnej časti LM bez bodu. Pri vstupe do „milionárskej“ súťaže prehrali na ihrisku škótskeho Celticu Glasgow 1:5. Manchester City má po utorkovom triumfe v slovenskej metropole na konte štyri body, keďže predtým doma remizoval s talianskym Interom Miláno 0:0. Najbližšie sa Slovan Bratislava predstaví 22. októbra v španielskej Girone, Manchester City nastúpi o deň neskôr doma proti Sparte Praha.

Video: Pozápasová tlačová konferencia