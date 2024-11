Bývalý prezident Schuster daroval prešovským čitateľom zbierku kníh, tvoria ju aj jeho vlastné tituly (foto)

Bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster daroval čitateľom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zbierku kníh. Tvoria ju jeho vlastné tituly, ktoré bežne nie sú dostupné, ale aj literárne diela, ktoré o ňom napísali iní autori. Knihy, ktoré exprezident v stredu odovzdal osobne na pôde Úradu PSK, obohatia knižničný fond krajskej knižnice v Prešove.

Cestopisy či expedície exprezidenta

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, bývalý prezident Schuster župnej knižnici daroval celkovo 15 literárnych diel, každé s autorským podpisom. Medzi darovanými knihami sú okrem iného Schusterove expedície z Brazílie, jeho cestopisy približujúce život ľadových medveďov z Národného parku Kanady, ako aj viaceré knihy o jeho cestách za talianskym umením či dokumentujúce rôzne lokality Slovenska.

Ďalšími titulmi sú knihy, ktoré sú s osobnosťou Rudolfa Schustera spojené v oblasti jeho politického pôsobenia, alebo osobného a profesionálneho života.

„Čitatelia župnej knižnice sa napríklad môžu tešiť na publikáciu o prvej Prezidentskej knižnici v SR, ktorú R. Schuster zriadil v Košiciach. Rovnako tak aj na nedokončený rukopis o jeho životnom osude z pera Ľuboša Juríka, či na titul od Milana Stana, ktorý dokumentuje jeho autentické spomienky, príbeh z detstva, štúdií a jeho pôsobenie vo verejnej funkcii,“ uviedla Jeleňová.

Bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster (uprostred) daroval čitateľom Prešovského samosprávneho kraja zbierku kníh. Foto: SITA/Ivan Kriššák.

Prešov bol treťou zastávkou

Rudolf Schuster daroval kraju knihy s cieľom priblížiť svoju tvorbu, ktorá nie je v kníhkupectvách, a teda aj širokej verejnosti bežne dostupná. Prešovská župa bola pritom jeho treťou zastávkou v rámci slovenských krajov, ktoré v týchto dňoch navštevuje. Celkovo má krajským knižniciach darovať 120 kníh.

„Dôležité je, že sa knihy dostanú do knižníc. Preto to robím. Jednu časť som už pred rokmi do krajských knižníc odovzdal, teraz je tu 15 ďalších. Keď sa dožijem, chcem napísať ešte dve knihy. Najradšej píšem z reálneho života, ktorý som sám prežil. Nerád fantazírujem a píšem o tom, čo som zažil a nie o tom, čo som počul. Sú videné mojimi očami a mojimi zážitkami,“ uviedol Schuster.

Tvorivej literárnej činnosti sa bývalý prezident venuje dlhodobo. Napísal vyše 50 kníh, desiatky rozhlasových hier a pásiem, ako aj scenárov k dokumentárnym a publicistickým filmom. Je držiteľom viacerých ocenení za literatúru. Literárne činný je i vo veku 90 rokov. Aktuálne pripravuje okrem iného titul zo zákulisia verejnej služby Protokol bez protokolu.

