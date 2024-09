Bratislava v pohybe sa začne už o týždeň

Energia španielskych umelkýň, tanečné sci-fi aj interaktívne predstavenia pre deti. To všetko ponúkne festival súčasného tanca.

8. ročník medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe predstaví výber súčasného tanca zo Španielska. Od 5. októbra 2024 budú môcť diváci okrem umelcov z Pyrenejského polostrova vidieť aj diela ďalších piatich súborov – z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Záver festivalu bude 20. novembra 2024 patriť výnimočnému španielskemu ženskému súboru Mucha Muchacha.

Medzinárodný festival Bratislava v pohybe sa už niekoľko rokov zameriava na prezentáciu viacerých tanečných súborov z jednej krajiny. Kým minulý rok ponúkla dramaturgia festivalu detailnejší pohľad na belgickú scénu, v októbri 2024 budú patriť javiská bratislavských divadiel výrazným španielskym tanečným umelcom – súborom La Veronal, Mucha Muchacha a Danielovi Abreuovi.

„Španielsky tanec je expresívny, plný energie a imaginácií. Niekedy je temný, inokedy farebný, ale vždy plný emócií, ktoré sú občas skryté, potom sa náhle naplno prejavia. Je to tanec ovplyvnený tradíciou, z ktorej niektorí umelci čerpajú a iní sa snažia od nej odpútať.” približuje charakter španielskeho tanca umelecká riaditeľka festivalu Bratislava v pohybe Miroslava Kovářová.

Foto: Bratislava v pohybe

Energia španielskych tanečníc, folklór aj expresívne sólo

Jedným z vrcholov festivalu bude predstavenie energickej osobnosti španielskej tanečnej scény – Daniela Abreua. Vo svojom expresívnom sóle plnom metafor El hijo (Syn) (13. a 14. 10. 2024 v Štúdiu SND) sa snaží vysporiadať so vzťahmi s rodičmi, kultúrnym prostredím i minulosťou. Daniel Abreu získal množstvo španielskych aj medzinárodných ocenení. So svojimi produkciami precestoval viac než 40 krajín, na Slovensku sa predstaví po prvý raz.

Sila ženskej skupiny i surrealizmus dominujú na scéne v diele Sonoma španielskeho súboru La Veronal (28. 10. 2024 v Činohre SND). Oceňovaný umelec a režisér Marcos Morau v ňom vytvoril uchvacujúcu a magickú choreografiu, inšpirovanú dielom Luisa Buñuela. Diváci tak budú môcť 28. októbra 2024 o 19.00 hod. v Slovenskom národnom divadle zažiť predstavenie na hranici sna a reality, ktoré vyvrcholí hypnotickým tancom a rytmickým bubnovaním.

Záver festivalu Bratislava v pohybe bude opäť patriť ženskému súboru Mucha Muchacha a ich energickej jazde tajomnými zákutiami španielskeho folklóru. V inscenácii Para cuatro jinetes (Pre štyroch jazdcov) transformujú tradičný tanec do súčasnej, energiou nabitej performancie. Záverečné predstavenie festivalu je na programe 20. novembra 2024 v Divadle Aréna.

Festivalový spot:

Rozmanité dvojice tanečníkov vo výbere Aerowaves

Počas 28. ročníka medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe sa uskutoční aj významné stretnutie platformy Aerowaves, ktorú tvorí 46 partnerov z 34 krajín Európy. Na stretnutí budú v priestoroch Primaciálneho námestia v Bratislave vyberať najlepších dvadsať mladých choreografických talentov pre rok 2025, ktorým sa následne otvorí cesta na európske javiská.

Do festivalového programu si organizátori spomedzi tohtoročných TOP 20 Aerowaves vybrali dva duety, ktoré uvedú v jeden večer, 12. 10. 2024 v A4 – priestore súčasnej kultúry. V predstavení Reface francúzskeho súboru Les Idoles sa diváci stanú svedkami neustáleho, ale takmer nepostrehnuteľného pohybu dvoch žien. V choreografii Born by the Sea (Narodený pri mori) nemeckého tvorcu Frana Díaza uvidia ostrý a plastický pohyb dvoch tanečníkov, ktorí pôsobia ako dobre naolejované stroje.

Ďalšou dvojicou, ktorá tiež figuruje vo výbere siete Aerowaves, je Jazmína Piktorová a Sabina Bočková z Českej republiky. Vo svojom interaktívnom predstavení Mikrosvety sa vnárajú do sveta detskej fantázie. Spolu s deťmi priamo na javisku i v hľadisku objavujú svet maličkostí. Šesť predstavení, ktoré sú vhodné pre deti od štyroch rokov, sa uskutoční v dňoch 5., 6. a 7. 10. 2024 v Divadle Štúdio 12.

Slovenské predstavenia: tanec v spletitej konštrukcii a téma sci-fi

Zástupcom siete Aerowaves sa predstavia aj výrazné slovenské osobnosti súčasného tanca. Profesionáli z celej Európy sa stanú svedkami pohybovej improvizácie IHOPEIWILL súboru threeiscompany a Jara Viňarského (21. 10. 2024 v A4 – priestore súčasnej kultúry). Tanečnica bude limitovaná spletitou konštrukciou a otvorí otázky klimatickej krízy či rastu napätia v spoločnosti.

Ďalším slovenským zástupcom na festivale je súbor Yuri Korec & Co. V hlavnej úlohe tanečného sci-fi s názvom Príbeh (22. 10. 2024 v A4 – priestore súčasnej kultúry) sa predstaví päť tanečníkov a vytvoria spolu situáciu, v ktorej zdanlivo neplatia časopriestorové súradnice, neexistuje minulosť ani pokrok.

Súčasťou festivalu Bratislava v pohybe je opäť séria sprievodných podujatí: už realizovaná site-specific performancia Yuriho Korca Pulz Prešporka (7.-8. 9. 2024), tradičný Večer tanečných filmov (25. 10. 2024 o 19.00 hod. v Kino Film Europe), workshop Laie Duran, členky súboru La Veronal (28. 10. 20204 o 9.45 hod, VŠMU) a prednáška o španielskom tanci Laury Kumin (24. 10. 2025 o 9.45 hod, VŠMU).

Vstupenky na predstavenia je možné si zakúpiť už teraz cez https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/bratislava-v-pohybe-2024/.

Viac informácií nájdete na novej webstránke festivalu na www.bratislavavpohybe.sk.

Informačný servis