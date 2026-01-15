Rusko sa rozhodlo vyhostiť britského diplomata, podozrieva ho zo špionáže

Rusko vo štvrtok oznámilo vyhostenie britského diplomata, ktorého obvinilo z pôsobenia v prospech spravodajských služieb Spojeného kráľovstva.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že si predvolalo britského chargé d’affaires a tlmočilo mu „ostrý protest“ v súvislosti s informáciami, podľa ktorých jeden zo zamestnancov britského veľvyslanectva v Moskve pracoval pre britské tajné služby.
Persona non grata
„Akreditácia tejto osoby bola zrušená. Je povinná opustiť územie Ruskej federácie do dvoch týždňov,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Identitu diplomata ruské úrady nezverejnili. Britská strana sa k obvineniam bezprostredne nevyjadrila.
Vyhostenie prichádza v čase dlhodobo napätých vzťahov medzi Moskvou a Londýnom, ktoré sa ešte viac zhoršili po ruskej invázii na Ukrajinu. Británia patrí medzi najvýraznejších podporovateľov Kyjeva a na Rusko uvalila rozsiahle sankcie.
Vzájomné vyhosťovanie
Moskva v minulosti opakovane reagovala na kroky západných krajín vyhosťovaním ich diplomatov, pričom podobné opatrenia často nasledovali aj zo strany dotknutých štátov.
V posledných rokoch sa Rusko a západné krajiny navzájom obviňujú zo spravodajských aktivít pod diplomatickým krytím. Londýn po útoku nervovoparalytickou látkou v Salisbury v roku 2018 vyhostil desiatky ruských diplomatov, na čo Moskva odpovedala recipročnými krokmi.
Od začiatku vojny na Ukrajine sa séria vzájomných vyhostení ešte zintenzívnila a diplomatické misie oboch krajín fungujú v obmedzenom režime.