Ďalšia streľba v Minneapolise: Federálny imigračný agent postrelil muža z Venezuely

Federálny imigračný agent v stredu v americkom meste Minneapolis v štáte Minnesota postrelil muža z Venezuely. Náčelník polície v Minneapolise Brian O’Hara uviedol, že k streľbe došlo po potýčke medzi mužom a agentom migračného a colného úradu (ICE).
Muž utrpel strelné poranenie nohy, ktoré neohrozuje jeho život. Ide už o druhý takýto incident v Minneapolise v priebehu týždňa. Predchádzajúca streľba si 7. januára vyžiadala život 37-ročnej Renee Nicole Goodovej a vyvolala pokračujúce protesty proti prítomnosti federálnych agentov v tomto meste, ktoré leží na severe USA.
Imigrační agenti v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročnú ženu, obyvatelia mesta vyšli do ulíc
„Chápeme, že ľudia sú nahnevaní,“ napísali na mikroblogovacej sieti X predstavitelia mesta a dodali, že „mesto Minneapolis opäť žiada, aby ICE okamžite opustilo mesto aj štát“. O’Hara povedal, že na mieste stredajšej streľby sa rýchlo zhromaždili protestujúci a niektorí z nich hádzali na policajtov pyrotechniku.
Demokrati podnecujú násilie, tvrdí americká vláda v súvislosti s protestami proti zabitiu ženy imigračným agentom
Ministerstvo vnútornej bezpečnosti na mikroblogovacej sieti X potvrdilo streľbu a uviedlo, že pri dopravnej kontrole zastavili „nelegálneho cudzinca z Venezuely“, ktorý pri zadržaní kládol odpor. Následne policajt „v sebaobrane vystrelil“.