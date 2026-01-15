Ďalšia streľba v Minneapolise: Federálny imigračný agent postrelil muža z Venezuely

Muž utrpel strelné poranenie nohy, ktoré neohrozuje jeho život.
Príslušník federálnej bezpečnostnej zložky počas stredajšieho protestu použil slzný sprej. Foto: SITA/AP
Federálny imigračný agent v stredu v americkom meste Minneapolis v štáte Minnesota postrelil muža z Venezuely. Náčelník polície v Minneapolise Brian O’Hara uviedol, že k streľbe došlo po potýčke medzi mužom a agentom migračného a colného úradu (ICE).

Muž utrpel strelné poranenie nohy, ktoré neohrozuje jeho život. Ide už o druhý takýto incident v Minneapolise v priebehu týždňa. Predchádzajúca streľba si 7. januára vyžiadala život 37-ročnej Renee Nicole Goodovej a vyvolala pokračujúce protesty proti prítomnosti federálnych agentov v tomto meste, ktoré leží na severe USA.

„Chápeme, že ľudia sú nahnevaní,“ napísali na mikroblogovacej sieti X predstavitelia mesta a dodali, že „mesto Minneapolis opäť žiada, aby ICE okamžite opustilo mesto aj štát“. O’Hara povedal, že na mieste stredajšej streľby sa rýchlo zhromaždili protestujúci a niektorí z nich hádzali na policajtov pyrotechniku.

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti na mikroblogovacej sieti X potvrdilo streľbu a uviedlo, že pri dopravnej kontrole zastavili „nelegálneho cudzinca z Venezuely“, ktorý pri zadržaní kládol odpor. Následne policajt „v sebaobrane vystrelil“.

