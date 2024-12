Biskup František Trstenský: Jubilejný rok 2025 má byť „updatom“

Otvorením Svätej brány Baziliky sv. Petra vo Vatikáne v utorok pápež František otvorí Jubilejný rok. Hoci je jeho slávenie späté predovšetkým s Rímom, prežiť ho osobitným spôsobom budú môcť ľudia, nielen veriaci, po celom svete. Ponúkne viaceré špeciálne podujatia.

Podľa spišského biskupa Františka Trstenského je Jubilejný rok istým „updatom“, možnosťou napraviť krivdy, nielen vo vlastníckych, ale aj medziľudských vzťahoch, a dať do poriadku to, čo nefunguje.

Tradíciou sa Jubilejný rok stal až v roku 1300

Slávenie Jubilejného roka vyplýva zo Starého zákona. Ako vysvetlil Trstenský pre agentúru SITA, išlo o obdobie splatenia dlžôb či ich odpustenia, navodenia spravodlivosti aj vo vlastníckych aj v medziľudských vzťahoch. Ako príklad použil svet elektroniky.

„Poznáme, čo to znamená obnoviť pôvodné nastavenie v počítači, v mobile. Využívame to najmä vtedy, keď máme niečo zavírené alebo už jednotlivé programy potrebujú svoj update. A takýmto pôvodným nastavením je aj Jubilejný rok,“ povedal.

Tradíciou sa Jubilejný rok stal až v roku 1300, keď ho zaviedol pápež Bonifác VIII. „Mal sa konať raz za 100 rokov, neskôr znížili jeho frekvenciu na 50. Od roku 1470 sa koná každých 25 rokov, aby ho mohla zažiť každá generácia,“ priblížil spišský biskup.

Posledný sa konal v roku 2000 za čias Jána Pavla II. Zarezonovalo vtedy veľké odprosenie katolíckej cirkvi za hriechy, ktorých sa dopustila v prebehu dvetisíc rokov existencie, i veľké stretnutie mládeže v Ríme za účasti Jána Pavla II.

Každá z bazilík má svätú bránu

Pozornosť v rámci Jubilejného roka sa však koncentruje na Vatikán a Rím. Hlavná úroveň slávenia Jubilejného roka pozostáva z návštevy štyroch pápežských bazilík, a to sv. Petra, sv. Pavla za hradbami, Panny Márie Snežnej a Jána Lateránského.

„Každá z týchto bazilík má svätú bránu, ktorú otvárajú len na jubilejné roky. Donedávna boli doslova zamurované. Až pápež Pavol VI. rozhodol, že sa už budú len zatvárať, nie zamurovávať. Jediná, ktorú vždy zamurujú, je Svätá brána v Bazilike svätého Petra. Iba tesne pred otvorením sa rozoberie murivo a pápež ju potom otvorí,“ ozrejmil Trstenský.

Veriaci tak prichádzajú do spomínaných bazilík, aby prešli svätými bránami a pomodlili sa tam. Požiadavkou pápeža Františka však podľa biskupa bolo, aby prežívania Jubilejného roka bolo veľmi konkrétne.

„Aby to nebolo len o tom, že tu sa pomodlím, a žijem si ďalej svojim životom. Ale aby sme až tak biblicky odpustili dlžobu, udobrili sa so súrodencom, navrátili podlžnosti. Aj tu na Slovensku máme ešte veľa krívd z minulosti. Niektoré z obdobia kolektivizácie, znárodňovania, iné v rámci dedičského konania. Máme tu súrodencov, rodiny rozvadené kvôli možno nespravodlivému rozdeleniu dedičstva či kvôli rozdielnemu prístupu rodičov k deťom, keď boli malí, mnohí si nesieme aj takéto zranenia. A ja som niekedy svedkom toho, že človek povie ‚ja sa na svojho brata nehnevám, ale v živote sa s ním nestretnem‘. A to je tiež niečo, čo nám bráni plnému vzťahu s Bohom, niečo, čo je nevypovedané, čo je nevyriešené a práve Jubilejný rok je príležitosťou to napraviť,“ vysvetlil.

Otvorené jubilejné chrámy

Hoci sa Jubilejný rok spája s Rímom, postupne sa začala objavovať myšlienka umožniť ho prežiť intenzívnejšie aj tým, ktorí do Talianska vycestovať nemôžu. Preto práve v nedeľu 29. decembra otvoria tento Jubilejný rok aj všetky diecézy na svete.

Slávnostným spôsobom tak urobí rovnako Spišská diecéza v Poprade. Začne ho o 16:00 po prečítaní buly, ktorou pápež František vyhlásil Jubilejný rok, sprievodom od Kostola sv. Egídia ku Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Tam biskup otvorí slávnostnou svätou omšou Jubilejný rok.

Kým sväté brány sa nachádzajú len v Ríme, v diecézach budú otvorené jubilejné chrámy. V rámci Spišskej diecézy budú v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, v Levoči v bazilikách sv. Jakuba a Navštívenia Panny Márie a v Kežmarku v Bazilike sv. Kríža.

Zoznam dopĺňa Svätyňa Božieho Milosrdenstva v Smižanoch a farské kostoly v Zákamennom, Krivej, Ružomberku a v Starej Ľubovni.

Večery Milosrdenstva

Spišská diecéza pripravuje na Jubilejný rok viacero podujatí zameraných na široké spektrum nielen veriacich. Biskup Trstenský v tejto súvislosti spomenul Večery Milosrdenstva.

„Chceme na ne pozývať všetkých ľudí, nemusia to byť len veriaci, ale aj iných vyznaní. Pôjde o svätú omšu a adoráciu, ktorá bude vždy venovaná konkrétnej téme. Máme ich dvanásť, budú zamerané na uzdravenie vzťahov. Napríklad v januári na vzťahy s otcami, ďalšie mesiace s mamami, súrodencami, deťmi,“ opísal.

Pripravujú sa aj viaceré výnimočné podujatia. „Inšpirovaní svätým Jánom Pavlom II. chceme aj my 7. marca urobiť odprosujúcu pobožnosť za hriechy a previnenia katolíckej cirkvi v Spišskej diecéze. Ja ako biskup budem v Katedrále sv. Martina prosiť o odpustenie previnení, ktoré dejiny priniesli počas posledného storočia. Bola tu prvá a druhá svetová vojna, odsun židovského obyvateľstva, nemeckého obyvateľstva, znárodnenie, veľa krívd a veľa ublížení rôznych spôsobov v rodinách,“ vysvetlil.

V dňoch 22. až 24. mája sa v Ružomberku uskutoční Eucharistický kongres. V Starej Ľubovni bude 26. apríla Diecézne stretnutie mládeže. Miesto vybrali na pamiatku troch zosnulých dievčat, ktoré začiatkom apríla tohto roka zahynuli počas tragédie v Spišskej Kapitule, kam prišli na stretnutie s biskupom. Uskutoční sa aj tradičná Mariánska púť, a to 5. a 6. júla.

Pripomenie návštevu Jána Pavla II. spred tridsiatich rokov. Program Jubilejného roka ponúkne rovnako púť seniorov, podnikateľov, zamestnancov verejnej správy, manželov či rodičov.

Nikodémove večery či Nikodémová noc

V Jubilejnom roku chce Cirkev podľa Trstenského osloviť aj nepraktizujúcich veriacich. „Možno sú aj veriaci, ale prestali chodiť do kostola, alebo majú v sebe nejaké zranenie, roztrpčenie zo správania cirkvi, zo života cirkvi. No máme tu aj neveriacich,“ povedal. Raz za dva týždne bude diecéza zasielať newsletter. Ten príde záujemcom po registrácii na internetovej stránke jubileum.kapitula.sk.

K informáciám sa tak dostanú nielen ľudia navštevujúci kostol. „Zriadili sme aj maličké diecézne televízne štúdio, v ktorom budeme pripravovať katechézy, príhovory, ktoré budú vysvetľovať, čo je to Jubilejný rok, čo je jubilejný kríž, odpustky, putovanie, aby sme aj takýmto spôsobom oslovili ľudí, ktorí do kostola nechodia. Internet a wi-fi totiž funguje na mnohých miestach,“ dodal spišský biskup.

Ďalšou ponukou budú Nikodémove večery či Nikodémová noc. „Raz štvrťročne chceme vo vybraných chrámoch ponúknuť všetkým záujemcom službu ‚ucha‘. Najmä tým, ktorí napríklad nemôžu prijať svätú spoveď a sväté prijímanie, lebo sú rozvedení a zosobášení len civilne, alebo z nejakých iných dôvodov, či možno aj neveriaci. Budú sa môcť prísť porozprávať o všetkých veciach, nezáväzne, pod rúškom večera. Vieme, že niekedy tam môže byť hanblivosť, predsudky, preto to chceme organizovať v podvečer, večer,“ uzavrel biskup Trstenský.