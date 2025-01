"Belasá" sága menom Slovák. Jedna skupina fanúšikov stojí za hráčom, druhá mu nedáva do potkanov

Hokejisti bratislavského Slovana zvíťazili v nedeľňajšom zápase 40. kola extraligy na svojom štadióne nad Liptovským Mikulášom 4:2 a poskočili už na tretiu priečku tabuľky. Aj napriek tomu časť fanúšikov „belasých“ odchádzala zo štadióna so zmiešanými pocitmi.

Počas značnej časti zápasu totiž členovia fanklubu Verní Slovanu hanlivými pokrikmi, nadávkami a transparentom vyjadrovala svoj názor na akvizíciu útočníka Mareka Slováka. Ten si v zápase odkrútil debut v drese klubu z hlavného mesta, kam prišiel pred pár dňami z „potápajúcich sa“ Nových Zámkov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Verní Slovanu, na ktorých facebookovej stránke figuruje informácia o tom, že sú oficiálnym fanklubom klubu, už pár hodín pred duelom avizovali, že na príchod 36-ročného trojnásobného víťaza extraligy budú reagovať kriticky.

„Potkan ušatý“ či „Slovák vypadni“, to je len pár pokrikov, ktorými počas duelu Slováka počastovala časť fanúšikov. Ich postoj pramení z toho, že v minulosti mal daný hráč, podľa ich názoru, veľa nenávistných a urážlivých prejavov voči Slovanu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Je veľmi dôležité, aby sa mohli naši fanúšikovia i fanklub vyjadriť. Marek možno v minulosti niečo povedal, či urobil, ale je to stále šport. My sme ho sem priviedli pretože vieme, čo nám má dať. Ja osobne ho poznám 20 rokov a viem, že je to perfektný človek do kabíny,“ povedal po zápase generálny manažér „belasých“ Lukáš Havlíček a dodal: „Myslím si, že zažil najhorší zápas svojho života, a to už má toho za sebou celkom dosť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Z ľuďmi z fanklubu sa stretnem, ale už teraz chcem povedať jednu vec. Je síce dobré vyjadriť svoj názor a byť aj kritický, ale musí to mať určité medze. Marek si chalanov z fanklubu musí na ľade získať a oni mu zároveň musia dať čas. To, čo sa po jeho príchode spustilo vo virtuálnom svete je už ale cez čiaru. Verím, že fanklub presvedčí, ukáže, že sem patrí a že to celé nebude prekračovať nejaký rámec hokejovej scény,“ uzavrel Havlíček, muž zodpovedný za skladbu tímu.

Voči piskotu, bučaniu a ďalším nenávistným prejavom fanklubu na Slovákovu adresu sa okrem iných ohradila aj časť fanúšikov na facebookovej stránke SlovanPositive.com.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nitrianski rodák si počas bohatej kariéry na Slovensku obliekal dresy Nitry, Košíc, Žiliny, Zvolena, Banskej Bystrice i Nových Zámkov. Medzi slovenskou elitou má na konte už 992 odohraných stretnutí, v ktorých nazbieral 637 kanadských bodov (242 gólov a 393 asistencií).

Je tak pravdepodobné, že svoj 1000. duel v extralige odohrá práve v drese nového zamestnávateľa. „Nečakal som, že by som ten 1000. zápas mohol odohrať za Slovan, ale to je hokejový život a cením si, že sa blížim k takémuto číslu,“ povedal Slovák pre klubový web tesne po podpise kontraktu.