Bayern túži prekĺznuť do osmičky, proti Slovanu chce vyhrať aj vylepšiť si gólové skóre - FOTO

Nemecký futbalový klub FC Bayern Mníchov chce v stredajšom stretnutí záverečného 8. kola hlavnej časti Ligy majstrov 2024/2025 nasúkať svojmu súperovi ŠK Slovan Bratislava toľko gólov, koľko sa len bude dať. Tieto ambície Bavorov pred spomenutým duelom verejne priznal športový riaditeľ klubu Max Eberl.

Bayern potrebuje domáce víťazstvo nad „belasými“, aby si udržal teoretickú šancu skončiť v prvej osmičke. Práve mužstvá na ôsmich najvyšších priečkach sa vyhnú dvojzápasu v šestnásťfinále a púť vyraďovacou časťou začnú až v osemfinále.

Bol by to zázrak

Mníchovčanom pred záverečným hracím dňom hlavnej časti, počas ktorého sa všetky zápasy začínajú o 21.00 h SEČ, patrí až 15. priečka, čo znamená, že potrebuje zvíťaziť a dúfať, že preskočí aspoň sedem súperov nad sebou. Zároveň sa Bayern nesmie nechať predbehnúť inými 12-bodovými tímami – Realom Madrid, Juventusom Turín a Celticom Glasgow.

„Musíme vyhrať náš zápas. To je to, čo môžeme ovplyvniť. Musíme vyhrať nad Slovanom Bratislava a ak to bude možné, urobiť niečo s naším gólovým rozdielom. Potom uvidíme, ako sú na tom ostatní,“ načrtol Eberl na klubovom webe východiskovú situáciu Bayernu. „Dostať sa do osmičky bude ťažké. Dokonca nemožné. Bol by to zázrak,“ podotkol generálny riaditeľ mníchovského klubu Jan-Christian Dreesen.