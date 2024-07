Babráctvo koalície vytvára právny chaos a neistotu v trestnej politike štátu. Zastavme korupciu reaguje na opravu novely

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) ide opäť opravovať „spackanú“ novelu Trestného zákona. Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu na sociálne sieti a pripomína, že koalícia vo februári prijatými zmenami výrazne znížila tresty za kradnutie, korupciu, daňové podvody a ďalšie trestné činy.

Mimovládna organizácia tvrdí, že vládny kabinet ide opravovať časti, ktoré mu vyčítala Európska únia a takmer pol roka na ne upozorňovala aj samotná organizácia.

Druhá novela spackanej novely

„Ide už o druhú novelu spackanej novely. Opäť má byť prijatá v skrátenom legislatívnom konaní. Takéto babráctvo vytvára právny chaos a neistotu v trestnej politike štátu. Nestalo by sa to, keby vláda neobchádzala pravidlá, ako sa má zákon prijímať. Aj po zapracovaní zverejnených zmien bude zákon škodlivý pre Slovensko. Napr. daňový podvod do 20-tisíc eur stále nebude trestným činom. Peniaze, ktoré nám vďaka novým pravidlám zhltne korupcia budú chýbať v zdravotníctve, podpore mladých rodín, pri výstavbe diaľníc a v ďalších oblastiach, v ktorých zaostávame už 30 rokov,“ upozornila Nadácia.

Schvaľovaná v skrátenom legislatívnom konaní

Vláda na svojom stredajšom zasadnutí modifikovala oblasť poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v Trestnom zákone. Ako vyplýva z novely, obligatórny trest odňatia slobody sa na základe dohody s Európskou komisiou bude uplatňovať v prípade, ak horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti Trestného zákona bude prevyšovať šesť rokov. Novela bude zároveň podľa rozhodnutia vlády schvaľovaná v skrátenom legislatívnom konaní.

Do Trestného zákona sa zároveň zavádza úprava posudzovania vplyvov novej zákonnej úpravy, ktorou dochádza k skráteniu premlčacích dôb v prípadoch, ak pred zmenou zákona došlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby, ktorá sa s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora EÚ týka trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.