Xpeng P7+ prichádza do Európy aj so spaľovacím motorom. Výroba v Rakúsku - FOTO

Nové modely mladej čínskej značky Xpeng, ktorá má zastúpenie aj na našom trhu, prichádzajú začiatkom januára do Európy. Okrem P7+ sa aj na náš trh chystá model zvaný G7, ktorému sa budeme venovať neskôr.
Zároveň sa rozbieha sériová výroba modelu P7+ v rakúskom Grazi vo fabrike Magny. P7+ s premiérou 8 a 9 januára vstupuje na čínsky a európsky trh ako EREV – teda elektromobil s predlžovačom dojazdu v podobe spaľovacieho motora a aj ako elektromobil.
Xpeng P7+ nie je to isté ako P7
Xpeng P7, ktorý sa aktuálne predáva aj na našom trhu je už starší model značky. Tá v približne v rovnakom čase ako model predstavila na našom trhu spolu s ďalšími dvomi, s ktorými k nám prichádzala (P7, G6 a G9) zároveň ukázala novú generáciu P7-čky na výstave v Mníchove v septembri minulého roka. Už vtedy však bolo zrejmé, že ide len o výstavu ako dôkaz pokroku značky a že sa tak skoro do Európy nedostane.
Napriek tomu mnohí fanúšikovia čínskych elektromobilov v Európe túžia práve po najmodernejšom aute v ponuke zvanom P7. Namiesto toho im Xpeng ponúkne P7+. Faktom zostáva, že aj keď nová P7 je dizajnovo i technologicky na vrchole potravinového reťazca, P7+ príliš nezaostáva. Navyše benefity, ktoré P7 prináša (najmä v oblasti AI) nie je v Európe až tak ľahké homologizovať, vo výsledku by sa mohlo stať, že nový model by tu síce bol, ale s vypnutými najzaujímavejšími funkciami.
P7+ je preto zaujímavejším autom. Jednak je to praktickejšie väčšie vozidlo v štýle liftback karosérie s obiduvhodne aerodynamicky tvarovanou karosériou a druhak: ide o vozidlo, ktoré sa od začiatku bude vyrábať na európskej pôde, čo značne zjednoduší logistiku a odbremení značku od povinných a vysokých ciel a dovozných poplatkov. Pravda, ani výroba v Európe nie je lacná, už len preto, lebo výrobu má na starosti rakúska Magna v Grazi, ktorá sa dlhodobo špecializuje na výrobu áut pre iných výrobcov. Je to však najrýchlejší a najefektívnejší spôsob ako výrobu lokalizovať do EÚ.
P7+ made in Europe
V Rakúsku zatiaľ neprebieha plná sériová výroba nového modelu, no 5. januára Xpeng oznámil, že dokončil skúšobnú výrobu. V nasledujúcich týždňoch bude čínsko-rakúsky tím ďalej ladiť procesy aby sa v nasledujúcich mesiacoch výroba naplno rozbehla. P7+ je model, ktorý sa viac než na vrcholné technológie zameriava na praktickú stránku a lepšiu finančnú dostupnosť vozidla.
Pri prémiovej technologickej značke ako Xpeng to však nebude žiaden výpredajový šunt, skôr auto s väčšou priestrannosťou vzadu a technológiami na úrovni ostatných súčasných modelov. P7+ sa oficiálne predstavil na autosaóne v Paríži v roku 2024, verzia 2026 je faceliftom a podľa vyjadrení značky celkom dôkladným. Okrem iného sa konštruktéri zamerali na kvalitu spracovania a použité materiály.