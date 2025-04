Úplne nový Mercedes CLA sa exkluzívne ukázal na Slovensku. Mercedes vytiahol všetky tromfy - VIDEO, FOTO

Kompaktné vozidlá boli automobilkami i zákazníkmi dlho považované za akúsi druhú triedu prémiových nemeckých automobiliek. To sa však už dlhšie plynulo mení a vrcholom zmeny je práve nová generácia modelu Mercedes CLA.

Kompaktný sedan je modernejší, než tie najluxusnejšie autá značky. Zároveň je o pár desiatok milimetrov menej kompaktným modelom, než predchádzajúca generácia.

S dĺžkou 4723 mm, rázvorom 2790 mm je väčším autom, no má o 55 litrov menší kufor než predchodca (405 l). Vynahrádza si to predným batožinovým priestorom (frunk) s objemom 101 l.

Krátko po svetovej, tesne pred slovenskou premiérou

Mercedes iba pred pár týždňami predstavil svetu nový kompakt menom Trieda CLA a už sa môžu novinári, odborná verejnosť a o pár dní aj zákazníci značky kochať celkom novou generáciou. Tretia generácia prichádza na trh najprv v čisto elektrickej podobe. Neskôr však pribudnú aj verzie so spaľovacím motorom.

Elektrické verzie budú dve – 250 s RWD pohonom a s výkonom 200 kW a 350 s výkonom 260 kW a 4Maticom. Obe majú 85 kWh batérie. Koncom roka príde ešte verzia s LFP (lítium-železo-fosfát) batériou a kapacitou 58 kWh, ktorá bude zameraná rozpočtovo.

Kým v minulosti boli pre štandardné prémiové značky elektromobily skôr doplnkom k silnej ponuke spaľovacích modelov, pri Triede CLA je to naopak a to v každom ohľade. Auto je vlastne elektromobil, ktorý si ešte môže pribaliť do ponuky aj spaľovací motor.

To ho z pochopiteľných dôvodov brzdí (hmotnosť, priestor), avšak nedostatok v podobe „spaľovacích“ zadných dvierok sa výrobcovi do veľkej miery darí potlačiť prostredníctvom zvýšenia efektivity pohonnej jednotky i zvýšením hustoty energie v batérii.

Tak ako iné elektrické autá, aj CLA prichádza s moderným konštrukčným riešením batérie označovaným skratkou CTP, (cell to pack). To znamená, že jednotlivé články tvoriace trakčnú batériu nie sú zoradené do modulov, ale spojené v jednom celku samotnej batérie.

Tento postup sa považuje za jeden z najmodernejších, aj keď existujú výrobcovia, ktorí robia články súčasťou samotnej konštrukcie vozidla (cell to body) a neberú obal batérie ako samostatný prvok. Už CTP prístup však posúva vozidlo výrazne ďalej, než doteraz, umožňuje zlepšiť balenie a na rovnakom priestore a objeme ponúkne vyššiu kapacitu.

Voľné pokračovanie konceptu EQXX so svietiacimi hviezdami namiesto mriežky chladiča

Mercedes CLA dizajnom i aerodynamikou a aj viacerými konštrukčnými riešeniami vychádza z rekordéra medzi elektromobilmi – konceptu EQXX. Vidieť to možno pri pohľade na karosériu, no vidno to aj pri pohľade na technické parametre. Mercedes o CLA píše, že je to „jednolitrové“ auto. Teda vozidlo, ktoré má spotrebu energie ekvivalentnú k spotrebe paliva 1 l/100 km. V

Kombinovanom cykle sa má spotreba pohybovať na úrovni cca 12 kWh. To autu umožní dojazd podľa WLTP merania na úrovni 792 km. Samozrejme, v realite bude toto číslo nižšie, najmä ak bude vodič využívať pridanú dynamiku elektromotora, no dojazd na jedno nabitie cez 500 km je v prípade tohto auta viac ako pravdepodobný.

Podstatné tiež je, že auto stojí na 800 V platforme, takže umožňuje nabíjať s výkonom až 320 kW. To znamená zvýšenie dojazdu po 10-minútovom nabíjaní o ďalších 325 km.

Efektivita, efektivita, efektivita

Efektivita bola pri vývoji kľúčová, Mercedesu sa podarilo postaviť zadný synchrónny motor s permanentným magnetom (PSM) tak, že efektivita od akumulátora po koleso je 93 percent. Magnety v rotore sú usporiadané v tvare dvojitého V, vinutie statora je vlásenkové a Mercedesu sa podarilo stiahnuť podiel vzácnych zemín v motore takmer na nulu.

Elektromotor je tak nielen efektívny, tichý, ale aj menej zaťažuje životné prostredie. Výkonová elektronika je navyše vybavená striedačom z karbidu kremíka (SiC) pre ďalšie zvýšenie efektivity. A výhodou je i kompaktnosť balenia, napríklad riadenie prevodovky a menič sú v jednom konštrukčnom diele.

Aby Mercedes vyriešil typickú slabinu elektromobilov – nižšiu efektivitu vo vysokých rýchlostiach, zadný elektromotor (platforma využíva primárne zadný pohon, no môže mať aj doplnkový predný elektromotor) je vybavený dvojstupňovou prevodovkou. Prevody sú v pomere 11:1 a 5:1. Prvý stupeň je pre bežné rýchlosti, druhý pre efektivitu pri jazde po diaľnici a vyššie rýchlosti. Predný motor je taktiež s permanentným magnetom a SiC striedačom, pôsobí ako doplnkový a spúšťa sa len v prípade, že je potrebný maximálny výkon, alebo trakcia.

Predstavenie novej generácie modelu Mercedes CLA v Bratislave. Foto: Mercedes.

Veľké zmeny sú aj na batérii, tá má gravimetrickú energetickú hustotu vyššiu o 20 percent a volumetrická hustota chemického zloženia je na úrovni 680 Wh/l. Batéria má anódy s grafitom a oxidom kremičitým a znížený obsah kobaltu. Uhlíková stopa baterky je nižšia o 30 percent.

Z ďalších technických vymožeností, ktoré CLA prináša je zaujímavé napríklad viaczdrojové tepelné čerpadlo, schopné získavať teplo z okolitého prostredia i z pohonného systému. Ďalšou zaujímavosťou je výrazné zníženie počtu jednotlivých riadiacich jednotiek. Nové CLA má celkovo 5 mozgov, ktoré integrujú jednotlivé komponenty a tieto počítačové mozgy potom komunikujú medzi sebou. Tým sa výrazne zrýchľujú reakcie a znižujú zbytočné dátové toky (medzi jednotlivými komponentmi).

MB OS a najnovší MBUX s integrovanou dvojicou umelých inteligencií

Ostatné roky automobilky zabávali zákazníkom čiastkovou integráciou umelej inteligencie do svojich hlasových asistentov. Výnimkou nebol ani Mercedes, avšak nové CLA má UI integrovanú priamo do operačného systému. Ten sa volá MB OS a je kompletne postavený in-house.

Mercedes sa chváli veľkým výpočtovým výkonom, ktorý je tak veľký, že procesory potrebujú vodné chladenie. Konkrétne ide o mozog, ktorý združuje a spracúva dáta asistenčných systémov z 5 radarov, 8 kamier a 12 ultrazvukových snímačov. Asistenčné systémy disponujú najpokročilejšími funkciami a samotný mozog asistentov má dostatočnú výkonnostnú rezervu na ďalšie aktualizácie a budúce pribúdanie funkcií.

A už dnes majú čipy integrovanú vysokorýchlostnú komunikáciu s cloudom, ktorý živí nielen viaceré funkcie asistenčných systémov (s informáciami za hranicou dohľadu kamier a senzorov), ale tiež spomínané umelé inteligencie. Tie pochádzajú od Microsoftu (primárne hlasový asistent založený na ChatGPT4o) a od Googlu (umelá inteligencia Gemini cez mapové podklady od Google Maps).

Predstavenie novej generácie modelu Mercedes CLA v Bratislave. Foto: Mercedes.

Dizajn je naživo ešte výraznejší

Až pri pohľade vlastnými očami si uvedomíte ako výrazne sa karoséria tohto auta podobá na svojho vývojového predchodcu – spomínané EQXX. Najviac to vidieť na prednej maske, nebadanej aerodynamike zadnej časti ako i výraznom zaoblení línie karosérie, ktorá mimoriadne prudko klesá hneď za B-stĺpikmi.

To čiastočne obmedzuje priestor nad hlavou pre posádku vzadu, no nevybočuje to z priestorovej ponuky doterajších generácií. CLA disponuje veľkými zobrazovacími jednotkami, od head-up displeja s rozšírenou realitou až po displej priamo pred spolujazdcom. Mercedes urobil všetko preto, aby nová CLA vedela byť pre posádku zábavná aj bez toho, aby sa točili kolesá.

Výroba automobilu sa rozbieha v Rastatte v Nemecku, neskôr pribudne samostatná výroba v Pekingu pre Čínu a s príchodom ďalších odvodených kompaktov sa naplno pridá aj maďarský Kecskemét.