Uber reaguje na vývoj autonómnej mobility, investuje 100 miliónov dolárov do nabíjania robotaxi

Spoločnosť Uber plánuje investovať 100 miliónov dolárov do infraštruktúry nabíjania elektrických vozidiel. Cieľom je podporiť rozvoj jej globálneho podnikania v oblasti robotaxi a urýchliť prechod na autonómnu a elektrickú mobilitu. Informoval o tom spravodajský portál Axios.
Rýchla expanzia autonómnych robotaxi služieb, ako sú Waymo a Tesla, zvyšuje tlak na tradičný biznis model Uberu v oblasti zdieľanej dopravy. Uber preto stavia na hybridnom prístupe, v ktorom na jednej platforme kombinuje jazdy s ľudskými vodičmi aj služby robotaxi partnerov – pričom obe flotily budú potrebovať spoľahlivé nabíjanie.
Investícia bude smerovať do budovania nových rýchlonabíjacích centier v depách autonómnych vozidiel v San Franciscu, Los Angeles a Dallase, pričom ďalšie mestá majú pribudnúť spolu s rozširovaním autonómnych operácií. Uber plánuje zároveň otvárať aj rýchlonabíjacie zastávky na strategických miestach vo veľkých mestách.
„Mestá môžu naplno využiť potenciál autonómnej a elektrickej mobility len vtedy, ak sa vybuduje nabíjacia infraštruktúra v dostatočnom rozsahu. Tá musí slúžiť dnešným vodičom aj budúcim flotilám,“ uviedol Pradeep Parameswaran, globálny riaditeľ mobility spoločnosti Uber.
Súčasťou stratégie je aj podpora vodičov Uberu využívajúcich elektromobily. Spoločnosť garantuje minimálnu úroveň využívania nabíjacích sietí, ako je EVgo, výmenou za zľavy na nabíjanie, čím chce znížiť riziko pre prevádzkovateľov pri výstavbe nových staníc. Cieľom je podľa Uberu podporiť rozšírenie nabíjacej infraštruktúry v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov, čo má umožniť vybudovanie približne 1 000 nových nabíjačiek.