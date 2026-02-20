Celosvetový predaj elektromobilov klesol, Európa však zaznamenala najrýchlejší rast

Celosvetový predaj elektromobilov (EV) dosiahol v januári 2026 úroveň 1,2 milióna kusov. To predstavuje pokles o 3 % oproti januáru 2025 a výraznejší prepad o 44 % oproti decembru 2025, ktorý bol ovplyvnený najmä dramatickým znížením predajov v Číne, kde pokles dosiahol 55 % mesačne a 20 % ročne.
Najrýchlejší rast
Podľa Benchmark Mineral Intelligence sa najviac elektromobilov predalo v Číne a to 0,6 mil. kusov. Druhý najväčší trh je s elektromobilmi je Európa, kde sa predalo 0,32 mil. elektromobilov, čo je ročne o 24 % viac a významným poklesom oproti decembru o 33 %. Severná Amerika zaostáva s 0,09 mil. kusmi a 33 percentným medziročným poklesom a 27 percentným medzimesačným poklesom. Zvyšok sveta sa postaral o 0,19 mil. kusov s medziročným rastom o 92 %.
Charles Lester z Benchmark Mineral Intelligence uviedol, že globálny trh elektrických vozidiel začal rok 2026 s neporovnateľne odlišnou situáciou než na začiatku roku 2025. Medzi kľúčové faktory patrí zníženie dotácií v Číne vrátane zavedenia nákupnej dane a zmeny v programe výmeny vozidiel.
Európa zaznamenala najrýchlejší rast, ktorý čiastočne kompenzoval pokles na globálnom trhu. Trh podporujú prísne európske emisné normy a opätovné zavádzanie dotácií vo významných štátoch ako je Spojené kráľovstvo, Nemecko či Francúzsko. Naopak, v Severnej Amerike pokračuje obdobie reštrukturalizácie.
Čínsky trh
V USA sa vytrácajú stimuly na nákup EV, pričom automobilky ako Ford, GM a Stellantis upravujú svoje investičné a výrobných plány, čo sa prejavilo na výraznom poklese predaja. Kanada sa snaží oživiť trh dohodou s Čínou, ktorá umožňuje dovoz až 49 000 čínskych elektromobilov za zvýhodnené colné podmienky.
Čínsky trh prekonal zmeny v roku 2026, keď sa zaviedla nákupná daň pre elektromobily a upravila sa výška dotácií vo výmennom programe. Priemerné dotácie sú v porovnaní s rokom 2025 nižšie, čo ovplyvnilo predaje voči predchádzajúcemu roku.
Z regiónu zvyšku sveta bol zaznamenaný silný rast o 92 %, najmä v krajinách ako Južná Kórea, Brazília a Thajsko. Thajsko zaznamenalo rekordný januárový predaj, ktorý sa viac než strojnásobil vďaka rozšíreniu programu EV3, zníženým dovozným clám a zníženiu dane z motorových vozidiel pre elektromobily od začiatku roka 2026.
Benchmark Mineral Intelligence je popredná spoločnosť poskytujúca analýzy a dáta od ťažby surovín až po výrobu batérií a elektromobilov, pričom ich hodnotenia cien a predpovede trhu výrazne ovplyvňujú globálne dodávateľské reťazce v oblasti energetického prechodu.