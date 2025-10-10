Mercedes-Maybach V12 Edition: Pocta značke, pocta slávnemu motoru v limitovanej produkcii - FOTO

50 kusov extra dlhej Triedy S vo vyhotovení Maybach s motorom V12 pod dlhou prednou kapotou. K tomu špeciálne vyhotovenie oddelením Manufaktur s prvotriednymi materiálmi, viacfarebnými lakmi, remeselným umom i 24-karátovým zlatom a technológiou, ktorá k najlepšie vybavenému S-ku neodmysliteľne patrí.
100 rokov a Zeppelin
„Vytvárať len to najlepšie z najlepšieho, s trvalou hodnotou, v najvyššej forme tvorenia,” zhruba tak znie preklad kréda Wilhelma a Karla Maybachovcov, ktoré sa značka Mercedes-Maybach snaží uplatňovať aj na svoje dnešné diela. Inšpiráciou pre model V12 Edition je automobil z 30. rokov 20. storočia, keď na cesty vyrazili typy Maybach Zeppelin aj s motorom V12 s objemom 7 alebo 8 litrov.
Maximálny výkon týchto pohonných jednotiek vrcholil pri úrovni 147 kW (200 k), pričom maximálna rýchlosť bola na tú dobu i na luxusnú limuzínu obdivuhodných 170 km/h. Nový Mercedes-Maybach V12 sa snaží na tradíciu starých Maybachov nadviazať a vzniká ako pocta značke, jej zakladateľom i samotnému motoru, ktorý je dnes už skutočnou raritou. Model V12 Edition je založený na vozidle Mercedes-Maybach S680 s takmer plnou výbavou.
Maybach S680 nemôže byť viac? Môže
Trieda S Maybach je špecifická nielen dvojfarebnou karosériou a logom Maybachu, ale aj celkovou dĺžkou 5469 mm a rázvorom 3396 mm. Tieto údaje sú vyhradené len pre tento model. Nikto teda nemôže povedať, že Maybach je vlastne len vyčančané S-ko, na ktorom môže jazdiť hocijaký minister/ministerka. Nie, nie toto je špeciálna verzia Triedy S. A V12 Edition je špeciálna verzia tejto verzie.
Ale pripomeňme si základ zvaný S680. Najzaujímavejšími prvkami sú elektrické komfortné zadné bočné dvere, aktívna kompenzácia jazdného hluku pre ešte tichší interiér, riadenie zadnej nápravy, aktívny podvozok (tzv. slepačí) s označením E-Active a päť veľkých zobrazovacích panelov s čiastočne OLED technológiou. V nich je zabudovaný MBUX s vysokou mierou digitalizácie a konektivity. No a potom je tu ešte tá drobnosť skrytá v útrobách vozidla.
Dvanásť valcov nie je málo
Motor V12 s objemom 5,98 litra s výkonom 450 kW (612 k) dostupným pri 5250-5500 ot/min a s krútiacim momentom 900 Nm v rozmedzí 2000-4000 ot/min. Automatická prevodovka má 9 stupňov, náhon je na všetky štyri kolesá a to trvalo.