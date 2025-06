Suzuki eVitara už má slovenský pas. Nový globálny model sme si mohli pozrieť naživo - FOTO

Suzuki vstupuje do svojej novej éry. Nielen na Slovensku, ale na celom svete. Koncom minulého roka značka predstavila svoj prvý globálny elektromobil. Teraz ho slovenské zastúpenie predstavilo slovenskej odbornej verejnosti.

EVitara vychádza z konceptu eVX, ktorý sa ukázal očiam verejnosti ešte v roku 2023. eVitaru si niekoľkí novinári mohli okukať v novembri minulého roka. Pred pár dňami sme si mohli obzrieť a „ochytať” aj my na prvej statickej prezentácii modelu na Slovensku.

eVitara u nás nebude mať na ružiach ustlané

EVitara je naozaj revolučným modelom pre automobilku Suzuki a bolo to vidieť aj na prezentácii. Keďže je celkom zrejmé, že Slovensko je aj vďaka absencii podporného programu na prechod na elektromobility na chvoste predajov elektromobilov, veľké predajné očakávania značka aktuálne nemá.

To sa ale môže postupom času zmeniť, zvlášť preto, lebo eVitara je pravým Suzuki. Je to teda rozpočtovo orientované vozidlo, ktoré chce zákazníkom rovnako ako štandardná Vitara ponúknuť veľa na relatívne malej ploche za čo najnižšiu sumu.

Ceny zatiaľ import Suzuki nezverejňuje, najmä preto, lebo ich zatiaľ ani nemajú. Predaj sa totiž u nás začne až koncom roka a dovtedy je ešte veľa času. Predstavu si ale môžeme urobiť vďaka modelu Toyota Urban Cruiser, ktorý by v Nemecku mal stáť cca 30-tisíc eur. A ak sa pýtate, čo majú Urban Cruiser a eVitara spoločné, odpovedáme: všetko okrem znaku.

Suzuki rozbieha výrobu oboch modelov v Indii. Sú to vlastne dvojičky s miernymi dizajnovými úpravami v prospech zaradenia sa do radov modelov každej zo značiek.

EVitara vychádza z konceptu eVX, ktorý sa ukázal očiam verejnosti ešte v roku 2023. Foto: SITA/Ján Hargaš

Ku všetkému čo poznáte, pridajte písmeno e

Heartect-e je názov platformy, na ktorej stojí eVitara. Ide o čisto elektrickú platformu pripravovanú pre sériu elektromobilov. Špecialitou platformy je šetrenie hmotnosti pri maximalizácii tuhosti a ochrany batérie i posádky.

Model prináša systém pohonu všetkých kolies Allgrip-e. Nepôjde o mechanický pohon, ale o pohon prostredníctvom dvojice elektromotorov, každý poháňajúci dvojicu kolies. eVitara však bude dostupná aj s pohonom iba jednej nápravy. Všetky batérie využívajú stabilnejšiu, trvalejšiu, lacnejšiu a chémiu menej náročnú na vzácne zdroje – LFP – lítium, železo, fosfát.

K dispozícii budú tri verzie pohonu. Základná s najmenšou batériou s kapacitou 49 kWh ponúkne pohon jednej nápravy a elektromotor (vpredu) s výkonom 106 kW. Dojazd má byť cca 345 km podľa WLTP. Druhá silnejšia avšak stále verzia s pohonom jednej nápravy dodá výkon 128 kW a vďaka 61 kWh batérii dojazd 428 km.

Najsilnejšia verzia pridá k prednému elektromotoru s výkonom 128 kW ešte aj zadný s výkonom 48 kW. Systémový výkon bude 135 kW, krútiaci moment 300 Nm. So 61 kWh sa vďaka druhému elektromotoru dojazd mierne zníži na 396 km.

SUV medzi crossovermi

EVitara má na dĺžku 4,275 metra, šírku 1,8 m, výšku 1,635 m a rázvor 2,7 m. Svetlosť je 180 mm a objem kufra je 306 litrov. Ak ide o kolesá, auto môžete postaviť na 18, resp. 19-palcové disky. Pohotovostná hmotnosť najťažšej 4WD verzie je necelých 1.9 t. Maximálka je pre všetky verzie limitovaná na 150 km/h. Najlepšie zrýchlenie ponúkne 4×4 – z 0 na 100 km/h za 7,4 sekundy.

EVitara bude mať v základe tepelné čerpadlo. Zaujímavosťou je prítomnosť ventilovaných kotúčov aj na zadných kolesách. Tým sa budete môcť pochváliť pri porovnávaní elektromobilu vlastne so všetkými mainstreamovými produktmi koncernu VW. Zatiaľ nie je úplne jasné aký bude maximálny výkon DC jednosmerného nabíjania. Vzhľadom na veľkosť batérie a technológiu to môže byť okolo 100 kW. AC by malo mať do 11 kW.

Model prinesie množstvo moderných prvkov vrátane aplikácie Suzuki na vzdialené ovládanie niektorých funkcií, konektivitu CarPlay a Android Auto, vysokú úroveň pasívnej i aktívnej bezpečnosti vrátane množstva ADASov.

Prvý dojem je aj dobrý dojem

Suzuki eVitara sa hlási do segmentu B SUV. S dĺžkou 4,2 metra bude vyzývateľom pre menšie crossovery ako je Renault Mégane ETECH a ďalšie. Prítomnosťou pohonu všetkých kolies a vyššou svetlosťou však môže v segmente ponúknuť niečo, čo iní nemajú.

Auto pôsobí dobre postavené, interiér je spracovaný kvalitne. Dokonca i na zadné sedadlá si sadne postava s výškou 1,9 metra i keď bez rezervy nad hlavou. 10-palcové displeje infotainmentu a digitálneho prístrojového štítu vyzerajú mať pekné rozlíšenie. Viac sa z prvého omaku usúdiť nedá. Auto vyzerá bucľato, robustne a hodnotne. O tom koľko z nich sa predá však nepochybne rozhodne cena.