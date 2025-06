Prvá jazda: BYD SEAL 5 DM-i - plug-in hybrid za tridsať - FOTO

Čínska automobilka BYD predstavila na Slovenskom trhu svoj už štvrtý model a pokračuje v sľúbenom tempe expanzie modelovej ponuky. Tentokrát prináša kombináciu klasického sedanu na rozmedzí tried so silným pohonom, dlhým dojazdom a množstvom technológií.

Opäť ide o plug-in hybrid. Je to teda už druhý sedan v ponuke. Kým však model Seal bez číslovky je čisto elektrický, tento automobil má pod prednou kapotou benzínový motor s objemom 1,5 litra. Ten je spojený s dvojicou elektromotorov (preto Dual Motor – DM) a jednostupňovou prevodovkou. Systém teda funguje ako elektromobil, jazda prebieha bez radenia s pevným prevodom (Vmax 180 km/h). Zrýchlenie z 0 na 100 km/h zvláda za 7,5 sekundy.

Spaľovač môže fungovať tiež ako generátor

V prípade potreby maximálneho výkonu sa spaľovací motor prebudí a cez spojku pomôže elektromotorom. Spaľovač môže fungovať tiež ako generátor, môže sa starať o jazdu pri vysokých rýchlostiach a môže byť celkom ticho a nechať všetko na elektromotory.

Tie pri plne nabitej batérii zabezpečia dojazd do 100 km. Keďže však auto má reálnu nádrž, celkový dojazd je 1050 km. Systémový výkon je 156 kW, čo pre stredne veľký sedan postačuje aj na dynamickejšie jazdenie.

Model má na dĺžku 4780 mm, rázvor je 2718 mm. Šírka je 1837 mm a výška 1515 mm. Koeficient odporu vzduchu je 0,29 Cx. Prednú časť modelu ovplyvňujú tvary písmena X a celé auto v sebe nesie odkazdy na morskú faunu, flóru a živel vody ako taký.

Konzervatívny dizajn s jednou slabinou

Na prvý pohľad auto z boku vyzerá akosi disharmonicky. Niečo na ňom skúseným očiam skrátka vadí. Akoby bolo príliš úzke a také obvykle býva aj lacné. No nie nie je to tak. Nie je úzke, stačí otvoriť dvere a sadnúť doň. Pocitovú disharmóniu dizajnu pri pohľade z profilu spôsobujú iba 17-palcové disky kolies.

Veľká bočná plocha veľkého auta si skrátka podľa moderných trendov pýta väčšie kolesá. Pred pár rokmi by sme tento dojem nemali, alebo by nebol taký silný, no dnes aj autá, ktoré sú bezmála o meter kratšie využívajú 18- a 19-palcové disky kolies. Sedemnástky však autu odpustíte a po pár chvíľach vám prestanú vadiť. Dôvodom je spotreba, pod ktorou sú aj tieto menšie disky podpísané. A tiež komfort.

BYD SEAL 5 DM-i je typickým čínskym produktom určeným pre európskeho zákazníka. Príjemný, no primárne konzervatívny dizajn, kvalitné vnútorné spracovanie, kvalitne pôsobiace povrchové úpravy a materiály, poriadna dávka doplnkov už v základnej výbave, priehrštie pokročilých asistentov, vzdušná priestranná kabína, veľký kufor a totálne zameranie vozidla na komfort.

Čínska automobilka BYD predstavila na Slovenskom trhu svoj už štvrtý model a pokračuje v sľúbenom tempe expanzie modelovej ponuky. Foto: SITA/Ján Hargaš

Dizajn inšpirovaný morom neznamená, že by to bol cestný plavec

Veru tak. Aj keď je auto dôkladne komfortné, ani ostrejšie prejazdy zákrut nie sú vyslovene nepríjemné a dokonca sa s bočnými nerovnosťami vysporiada lepšie ako nejeden konkurent v segmente C. Aj tak sa ale snaží jazdiť ladne, príjemne. Na kvalitných povrchoch je to jedna báseň. Menšie nerovnosti filtruje s prehľadom, tie väčšie tiež, ale kto má nastražené uši, už začuje, že náprava dostáva bomby.

Priemerná spotreba pri krátkej prvej jazde nie je relevantná, no auto zaznamenávalo priemerku z dlhšieho obdobia. Ani to nie je úplne stopercentne smerodajné, ale aspoň na ilustráciu poslúžia aj takéto údaje. Za 81 testovacích km, ktoré auto absolvovalo počas dňa (celkom nový automobil) bola priemerná spotreba benzínu 2,3 l/100 km a priemerná spotreba energie 14,4 kWh.

Ak by sme to teda zrátali celkovo, s nabitou baterkou a aj s dynamickejším jazdením je spotreba po prepočte 3,8 l/100 km. BYD uvádza, že pri ne-nabíjaní sa systém z plug-inu mení na fullhybrid a pracuje so spotrebou 4,5 l/100 km podľa WLTP. To znamená, že spotrebami bude mať veľmi blízko k podobne stavanému fullhybridu od Toyoty – Corolly sedan. Tá však viac ako niekoľko stoviek metrov na elektrinu neponúkne a má tiež nižší systémový výkon.

Medzi C-čkom a D-éčkom

Seal 5 DM-i zo segmentu C rozmerovo vytŕča a to dosť podstatnou časťou. Aj by sme ho teda nazvali tradičný sedan strednej triedy, ale tie menšie kolesá a jednoduchá zadná náprava prezrádzajú, že je vhodnejšie zaradiť ho do Céčka a označiť ako veľký sedan. Lebo v strednej triede sa priečka už neodpúšťa, kým v Céčku je štandardom.

Priestrannosťou kabíny a veľkosťou kufra môžeme Seal 5 zaradiť napríklad k Škode Octavii. S tým rozdielom, že toto je klasický trojpriestorový sedan a nie liftback. Medzi sedanmi sa vie pochváliť veľkosťou kufra. 508 litrov je cifra, ktorá znie akoby auto ani nemalo 18,3 kWh baterku. Ale má. Akurát je to typická BYD blade battery a je umiestnená v podvozku ako súčasť konštrukcie vozidla.

Aj to spôsobuje, že auto pôsobí veľmi pevne. Trojpriestor zas spôsobuje, že aj zadní pasažieri cítia komfort a ticho jazdy aj pri vyšších rýchlostiach. Baterka v podvozku zas spôsobuje, že sedadlo vodiča si neviete dať úplne dolu. Stále je však pozícia za volantom príjemná a posed vyhovie aj náročnejším.

Seal 5 tak ako ostatné autá z tejto série od BYD disponuje 12,8 palcovým dotykovým otočným displejom infotainmentu, veľkým digitálnym prístrojovým štítom, krištálovým voličom automatickej prevodovky a tento konkrétny mal krásnu bielu a na sedadlách perforovanú vegánsku kožu. Pôsobí na dotyk veľmi jemne a je naozaj ťažké odlíšiť ju od skutočnej.

Zadné dvere majú veľké krídla, takže nastupovanie vzad je v poriadku. Výška 190 cm je ale pre komfort zadného pasažiera limitná. Akonáhle chce sedieť vzadu vyššia postava, vodič sa musí viac pomknúť. S mojimi 192 cm som už nad hlavou nemal žiadnu rezervu. Piati sa vzad zmestia, stredové sedadlo je užšie, ale nie natoľko, aby sa traja aspoň na kratšie trasy neodviezli.

Cena za plug-in hybrid, ktorá sa vyrovná spaľovákom

Model vstupuje na trh s dvomi výbavami. Už základná Comfort má priehrštie všetkého potrebného vrátane zadných parkovacích senzorov a cúvacej kamery. Cena 28 990 je prakticky na úrovni s čisto spaľovacími, respektíve mild-hybridnými benzínovými autami tejto veľkosti s automatickou prevodovkou a vyšším výkonom.

Výbava Design pridáva 360° kameru, niekoľko ďalších asistentov a dvojité bezdrôtové nabíjanie. Za 30 990 eur je to pekné. Najmä, keď spomeniem výkon, hladký chod bez radenia, nízku spotrebu a možnosť jazdiť celkom bezemisne. Seal 5 zatiaľ nepriešiel európskymi nárazovými skúškami, modelový rad Seal si ale v nich vedie výborne.

Model sa môže pochváliť funkciou V2L s výkonom 3,3 kW už v základe. Baterku možno nabíjať AC-čkom s výkonom do 6,6 kW (100% za 3 hodiny). Medzi zaujímavé funkcie okrem otočného displeja infotainmentu nepochybne patrí aj NFC otváranie dverí a možnosť zdieľať kľúč a info o aute.

BYD je u nás nováčik, no na domácom trhu v Číne pôsobí už nejaký ten piatok. BYD má na rováši vôbec prvý veľkosériový plug-in hybrid, ktorý sa mu podarilo uviesť na trh ešte v roku 2008. Jeho Dual Motor hybrid teda rozhodne nepatrí medzi neoverené mašiny, každodenne s ním jazdia milióny užívateľov (6,3 milióna predaných plug-in hybridov). Len my o tom veľa nevieme…