Nissan Leaf bol prvý a stal sa najúspešnejším. Z hatchbacku sa stáva crossover - FOTO

Tretia generácia modelu Nissan Leaf prichádza po viac ako pätnástich rokoch od príchodu tej prvej. Odvtedy sa zmenilo veľa, no nezmenilo sa to, čo Leaf predstavuje.

Na svetlo sveta totiž prišiel v momente, keď ešte ani Tesla nevedela, že bude raz značkou, ktorá reálne rozbehne elektromobilitu a prinúti k nej aj mainstreamových výrobcov. Leaf sa ukázal v roku 2009 a odvtedy je v princípe (nie však v dizajne) stále rovnaký – prvé masovo produkované lokálne bezemisné vozidlo.

Znie to ako kategória, ktorá vznikla sama pre seba, no žiaden iný elektromobil dovtedy nedokázal to, čo Leaf. Od spustenia výroby sa predalo viac ako 700-tisíc kópií a tretia generácia chce v zavedenom trende pokračovať. Berie si na to to najlepšie z aliancie Renault-Nissan-Mitsubishi.

Modernizovaná platforma CMF-EV

Auto stojí na modernizovanej platforme CMF-EV (AmpR Medium), ktorá podčiarkuje nielen kolegyňu Nissan Ariya, ale aj Renault Mégane, či Renault Scenic. Tieto dva Renaulty pritom nespomíname náhodou, práve medzi ne sa totiž nový Leaf postaví a práve s nimi má veľa spoločného.

Leaf sa vopchá do pomerne priestrannej aliančnej medzery. Nikto pritom nepochybuje, že jeho geneticky najbližším súrodencom nie je Ariya ale práve Megane, no od neho sa Leaf odtiahol zväčšenou karosériou i kabínou ale tiež väčšou baterkou. Autá však prezrádza niekoľko detailov i rázvor, v ktorom je zanedbateľný 5 mm rozdiel.

List medzi dvomi Renaultami

Nový Leaf má na dĺžku 4350 mm, čím sa bezpečne usádza v strede dnes pomerne širokého segmentu C SUV/Crossover. Na jeho dolnom konci je práve Mégane so svojimi 4200 m. Scénic má 4470 mm. Leaf má nové výrazne zaoblené tvary v štýle coupe. Cieľom konštruktérov bolo dosiahnuť čo najlepší súčiniteľ koeficientu odporu vzduchu. Výsledkom je hodnota cd 0,25. Rázvor auta je 2690 mm, výška 1550 mm.

Opäť teda ide o crossover, ktorý skôr než na terén myslí na ľahšie nastupovanie a lepší výhľad z auta, než ponúkajú nižšie hatchbacky. Dôležitým prvkom je vzdušnosť kabíny, ktorej pomáha presklená strecha a 437 litrový kufor.

Model podobne ako Mégane obúva primárne 18-palcové kolesá, avšak kúpite ho aj s 19-palcovými diskami. Aby veľké podpätky autu neuberali až príliš z dojazdu, sú pomerne úzke. Pneu pre najväčšie koleso má rozmer 235/45 R19.

Foto: Nissan

Dve veľkosti batérie

Leaf bude dostupný s dvomi veľkosťami batérie. Menšia, určená najmä pre vodičov s nižším denným kilometrovým nájazdom ponúkne 52 kWh kapacity, 105 kW DC nabíjanie a 7,4 kW AC nabíjanie s možnosťou prikúpenia 11 kW.

Model si aj v tretej generácii zachováva pohon výhradne prednej nápravy s motorom uloženým vpredu. Výkon je pre menšiu baterku 130 kW a krútiaci moment je 345 Nm. Auto zrýchli z 0 na 100 km/h za 8,6 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť 160 km/h. Dojazd podľa WLTP by mal byť niekde na úrovni 436 km.

Druhou možnosťou je 75 kWh baterka s dojazdom do 604 km, ktorá ponúkne nabíjanie AC/DC 11/150 kW. Výkon je 160 kW a krútiaci moment 355 Nm. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h prebieha za 7,6 sekundy, maximálka je rovnaká ako pri menšej baterke – 160 km/h. Aj táto verzia sa s plnou výbavou zmestí do hmotnosti 2 t.

Šikovná technika s orientáciou na komfort používateľa

Z technických údajov vyplývajú štyri zaujímavosti. Po prvé, Nissan podobne ako pri Micre, opúšťa konektor ChaDeMo a osvojuje si CCS2. Po druhé, obe verzie budú schopné ponúknuť V2L techniku s výkonom do 3,6 kW.

Po tretie, pri oboch Nissan zverejnil aj dojazd na diaľnici pri 130 km/h. Prvá zvládne 224 km, druhá 330 km. No a po štvrté: obe autá si napriek pohonu iba prednej nápravy osvoja viacprkové zadné zavesenie pre stabilnejšiu a komfortnejšiu jazdu.

Foto: Nissan

Slušný zástup asistenčných systémov

O komfort jazdy sa stará nielen podvozok a ticho na palube, ale tiež asistenčné systémy, z ktorých má Leaf slušný zástup. Tie najzaujímavejšie – ePedal, šoférovanie iba s jedným pedálom s intenzívnou rekuperáciou a brzdovým len pre núdzu.

ProPilot Assist s funkciou Navi-link dokáže meniť zvolenú rýchlosť podľa zákrut a meniacich sa podmienok a rýchlostných obmedzení na diaľnici. 3D 8-bodové sledovanie okolia vozidla s vizualizáciou cesty pre parkovanie a prechádzanie úzkych priestorov.

V rámci výbavy Nissan vsádza na infotainment od Googlu s dvomi 14,3 palcovými obrazovkami pred vodičom s širokou konektivitou, službami aktualizácie OTA (na diaľku). K tomu patrí Bose Personal audio sústava s integrovaným reprákom priamo v hlavovej opierke. Výroba bude opäť prebiehať v Británii, konkrétne v závode v Sunderlande.