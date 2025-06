Jeden z najúspešnejších modelov Audi prichádza v III. generácii. Q3 s technikou vyšších tried - FOTO

Model Q3 prišiel na trh v roku 2011, a tak po 14-tich rokoch prichádza už v tretej generácii. Za štrnásť rokov v ponuke automobilky z Ingolstdatu v Bavorsku sa predal približne 2 milióny exemplárov tohto kompaktného prémiového SUV. Model aktuálne stojí proti klasickej konkurencii prémiových nemeckých značiek, no tiež musí zápasiť so zvyšujúcim sa množstvom konkurentov z ďalších kútov zeme.

Model postupne rástol až na 4531 mm súčasnej generácie. Rázvor je 2682 mm, výška 1600 mm a šírka 1859 mm. Najbližšími konkurentmi pre Q3 sú autá ako BMW X1, Mercedes GLA, ale tiež Cupra Terramar, Volvo XC40 a mnohé ďalšie veľkostne podobné modely od veľkosériových výrobcov.

Nová tvár bližšia ďalším Audi SUV modelom a technologická premiéra mikro-LED svetiel

Nová Q3 chce zákazníkom ponúknuť svalnatejší a emotívnejší dizajn. Typické oblé línie sú podčiarknuté niekoľkými výraznými zostrenými linkami. Typický Singleframe – teda veľká otvorená papuľa moderného Audi je zdvihnutá vyššie, po krajoch ju dopĺňajú úzke svetlomety s technológiou, ktorá sa v kompaktnej triede objavuje prvýkrát.

Ide o Matrix LED svetlá s tzv. mikro-LED modulmi. Každý z týchto modulov obsahuje 25 600 mikroLED svetielok s veľkosťou približne 40 mikrometrov (hrúbka ľudského vlasu). Nové svetlá umožňujú presnejšie vyrezávanie svetelných lúčov i nové svetelné možnosti ako svetelné navádzanie v pruhoch, či upozornenie na meniace sa podmienky.

Svetlá tiež dokážu kompenzovať náročnejšie počasie, či práce na ceste – vtedy svetlá väčšmi svietia priamo pred vodiča, aby presne videl kadiaľ má na stavenisku ísť. Zaujímavosťou je, že viaceré funkcionality svetiel sa dajú jednotlivo vypínať v MMI rozhraní.

Svaly, šport a emócie Q3 chce dodať výraznou horizontálnou líniou v oblasti pliec s niekoľkými náznakmi symbolizujúce pôvodné Quattro. Vzadu je dizajn zjednodušený, avšak zadné OLED svetlá sa väčšmi zarezávajú do bokov auta. Športovosť zdôrazňuje S-line a samozrejme čo najväčšie kolesá. Základom sú 17-tky, no k vyšším výbavám a výkonom pokojne zoženiete aj 20-palcové disky s viaclúčovým S-dizajnom.

Svalnatejší dizajn zároveň poskytuje na SUV slušný koeficient odporu vzduchu 0.30. Aby auto pri jazde svišťalo čo najmenej, obzvlášť s ohľadom na vnútorných pasažierov, prvýkrát ponúkne na predných bočných oknách film so zvukovou izoláciou.

Model Q3 po 14-tich rokoch prichádza už v tretej generácii. Foto: Audi

Vyčistený dizajn v kabíne

V kabíne je dizajn napriamený, línie zostrené, funkcie centrované na vodiča vrátane displejov. Dvojica tvorí spojený digitálny obsah zobrazovaný na 11,9 palcovom displeji prístrojového štítu a 12,8 palcovom dotykovom displeji. Infotainment fičí na Android Automotive, takže svoje obľúbené apky si môžete stiahnuť rovno do auta bez zrkadlenia smartfónu.

K dispozícii sú dve chladené bezdrôtové nabíjačky s výkonom 15 W a celkovo štyri konektory USB-C v kabíne. Novinkou je audiosústava od značky Sonos tvoriaca vrcholné audio s 12-timi reprákmi s výkonom 420 W. Tu je pútavá funkcia vyrovnávania kvality audia, kde pri prepínaní zdrojov hudby systém automaticky vyrovnáva hlasitosť.

Aby sa z nového interiéru tešila aj planéta, Audi využilo väčšie množstvo recyklátu. Niektoré finiše sú zo 100 percentne recyklovaného polyesteru.

V kufri je 488 litrov voľného objemu. Ten možno zväčšiť na 575 litrov ak posuniete zadné sedadlá vpred a napriamite ich. Q3 utiahne prívesy s hmotnosťou do 2100 kg.

A to vďaka palete silných a silnejších motorov

Všetko to začína na koncernovej klasike 1.5 TFSI s výkonom 110 kW a s mild-hybridnou asistenciou. Žiadna Q3 nebude dostupná s manuálnou prevodovkou. Všetko sú to S-Tronic prevodovky so 7-, alebo 6-stupňami.

Nad „jednapäťkou” stojí 2.0 TFSI s výkonom 195 kW a s Quattro pohonom. Pre vyznávačov naftového riešenia je tu 2.0 TDI 110 kW. Motor rovnako ako jednapäťka poháňa výhradne predné kolesá.

To isté sa dá napísať o eHybride s výkonom 200 kW a s novou takmer dvojnásobne väčšou batériou, ktorá má 96 prizmatických článkov usporiadaných do 4 modulov. Kapacita je 25,7 kWh, netto 19,7 kWh, DC nabíjačka zvládne 50 kW nabíjanie, elektrický dojazd je do 119 km.

Na obrázku je znázornená ponuka motorov, ktoré sú k dispozícii v Audi Q3. Zľava doprava: 1.5 TFSI s výkonom 110 kW a 250 Nm s energetickým systémom 48V MHEV; verzia 1.5 TFSI e-hybrid so 130 kW a 250 Nm; 2.0 TFSI so 195 kW a 400 Nm; a 2.0 TDI so 110 kW a 360 Nm. Foto: Audi

Tri podvozky k dispozícii a paleta asistentov

Novinkou pre Q3 sú dvojventilové adaptívne tlmiče, ktoré si zákazník môže zvoliť k vyšším výbavám. Štandardom je klasický oceľový podvozok, či znížený podvozok.

Asistentov je taktiež kvantum, vyniká adaptívny tempomat s integrovanou funkciou udržiavania v pruhoch až do rýchlosti 210 km/h a asistované zmeny pruhov pri rýchlostiach nad 90 km/h. Q3 má prvýkrát k dispozícii funkcionalitu, keď auto dokáže prebrať riadenie v prípade, že vodič stratí vedomie.

Systém okrem iného sleduje vodiča kamerou a pokiaľ začne prejavovať znaky únavy, či prestane sledovať cestu pred sebou, upozorní ho. Novinkou je tiež natrénovanie parkovacieho manévru. Auto môže zaparkovať a vyparkovať zapamätanú trasu v dĺžke do 50 metrov.

Q3 štartuje na nemeckom trhu na úrovni 44 600 eur. eHybrid je od 49 300 eur. Prvé autá prídu v októbri tohto roka.