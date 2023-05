Škoda rozširuje ponuku modelového radu Enyaq, Coupé prichádza v nových verziách

Najpredávanejší elektromobil na slovenskom trhu, Škoda Enyaq, rozširuje možnosti konfigurátora. Autorizovaní predajcovia značky Škoda ponúkajú model Enyaq Coupé po novom už aj vo variantoch 60, 80 a 80x. Výrazne sa tak rozširuje ponuka verzie Coupé, ktorá bola doteraz k dispozícii v prevedení RS.

Zákazníci môžu voliť z mimoriadnych výbav bohaté balíky Clever, Plus, Advanced, Maxx a aj ďalšie samostatne objednateľné položky. Kompletná ponuka je k dispozícii v cenníku odporúčaných predajných cien na webe Škoda Auto Slovensko, spustený je už aj konfigurátor.

Škoda Enyaq patrí k priekopníkom elektromobility nielen na Slovensku. Vlani sa stala najpredávanejším elektromobilom na slovenskom trhu a túto pozíciu naďalej posilňuje.

Logickým krokom je preto rozšírenie ponuky dostupných verzií – 60, 80 a 80x je možné po novom kombinovať aj s karosériou Coupé. „Rozširovaním ponuky chceme dať zákazníkom možnosť vybrať si vozidlo presne podľa konkrétnych potrieb,“ hovorí Jan Procházka, vedúci predaja za spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Množstvo doplnkovej výbavy

V štandarde môžu zákazníci očakávať interiér Loft a napríklad LED svetlá vpredu aj vzadu, virtuálny kokpit s navigáciou, parkovaciu kameru, trojzónovú klimatizáciu, vyhrievané predné sedadlá, balíček Travel Assist a mnoho ďalšieho.

Paket PLUS pridáva Full Led Matrix predné svetlomety s ostrekovačmi, Top LED zadné svetlá s animovanými ukazovateľmi, elektricky ovládané sedadlo vodiča, bočné airbagy vzadu, elektrické veko batožinového priestoru s virtuálnym pedálom a vyššiu úroveň balíku bezpečnostných asistentov Travel Assist. Paket Advanced rozširuje výbavu o vyhrievaní zadných sedadiel a čelného skla, osvetlenú prednú masku Crystal Face, head-up displej a audiosystém CANTON.

Vrchol luxusu predstavuje paket Maxx, ktorý servíruje navyše adaptívny podvozok DCC, progresívne riadenie, športový multifunkčný kožený volant, panoramatický kamerový systém, automatické parkovanie, asistent na predbiehanie či elektricky ovládané predné sedadlá s pamäťou a bedrovými opierkami.

Mimo tieto pakety stojí za zmienku mnoho ďalších položiek, ktoré sa dajú objednávať nezávisle. K tým najobľúbenejším patrí tepelné čerpadlo, elektricky sklopné ťažné zariadenie alebo prenosná nabíjačka iV s výkonom až 11 kW vhodná pre 400V aj 230V zásuvku.

Päť rokov bez starostí vďaka záruke

Škoda si tiež pripravila pre budúcich majiteľov plne elektrického modelu Enyaq niekoľko benefitov, vďaka ktorým si môžu svoj nový elektromobil užívať úplne bez starostí. Vďaka predĺženej päťročnej záruke na celé vozidlo, ako aj osemročnej záruke na batériu, majú zákazníci istotu, že na novom vozidle nevzniknú žiadne nepredvídané náklady spojené s opravou.

Model Enyaq má v cene aj predplatený servis Škoda Service Care Basic. Vďaka tomu sa vozidlu dostane vždy profesionálnej starostlivosti, čo sa odzrkadlí nielen na bezpečnosti, ale aj dlhej životnosti a vyššej zostatkovej hodnote.

„Všetky záručné opravy či predpísané servisné úkony vyriešia naši vyškolení servisní partneri po celom Slovensku a dnes vďaka servisnému balíku bez obmedzenia kilometrov ostáva jedinou limitáciou pri pravidelnom servise iba vek päť rokov,“ uvádza Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb zo spoločnosti Škoda Auto Slovensko a dodáva, že Škoda je jednou z mála značiek v segmente, ktorá ponúka takúto službu.

Ďalšie elektrické modely budú nasledovať

Aktuálna odporúčaná cena modelového radu Enyaq štartuje na čiastke 46 630 eur za prevedenie SUV iV 60. Novo uvedený základný variant 60 pre Coupé štartuje na cene 49 170 eur, Coupé 80 vychádza v cenníku na 57 520 eur. Škoda Enyaq Coupé 80x s pohonom všetkých kolies je v odporúčaných cenách k dispozícii od 59 780 eur vrátane DPH. Navyše, pre novo uvedené varianty je možné využiť zvýhodnenú uvádzaciu ponuku v podobe bonusu až 3500 eur.

Rodina Enyaq sa rozrástla natoľko, že pokrýva väčšinu zákazníckych požiadaviek. Cesta elektrifikácie však bude pokračovať aj naďalej.

Aj preto značka Škoda urýchľuje svoju transformáciu v oblasti elektromobility. Uvedením štyroch nových elektrických vozidiel a dvoch modernizovaných členov rodiny Enyaq plánuje česká automobilka do roku 2026 rozšíriť svoju ponuku čisto elektrických vozidiel na šesť modelov. Do roku 2027 investuje Škoda Auto do elektromobility 5,6 miliardy eur.

S príchodom čisto elektrického malého SUV s pracovným názvom „Small“, kompaktného SUV modelu „Compact“ s oficiálnym názvom Elroq, priestranného modelu „Combi“ a sedemmiestneho SUV „Space“ sa portfólio plne elektrických vozidiel značky Škoda výrazne rozšíri a diverzifikuje.