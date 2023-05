Škoda Superb štvrtej generácie príde na jeseň, história tohto modelu siaha do roku 1934 (video)

Nová Škoda Superb štvrtej generácie sa predstaví na jeseň tohto roku, 90 rokov po uvedení historicky prvého modelu z rodiny Superb vyrábaného v rokoch 1934 až 1949. O vyše 50 rokov neskôr sa na trhu objavila prvá generácia novodobého modelu Škoda Superb, ktorá znamenala návrat značky Škoda do segmentu vyššej strednej triedy.

Ďalšia kapitola úspešného príbehu sa začala písať v roku 2008 predstavením druhej generácie modelu Škoda Superb. Vtedy bol tento modelový rad prvýkrát dostupný vo dvoch karosárskych verziách s najmodernejšími asistenčnými systémami.

Tretia generácia, ktorá je na trhu od roku 2015, je prvým modelom Superb postaveným na modulárnej koncernovej platforme MQB. V roku 2019 bola ponuka rozšírená o plug-in hybridnú verziu Superb iV.

Historická Škoda Superb (1934-1949)

Keď sa v roku 1934 začal vyrábať Superb, mala Škoda za sebou už niekoľko modelov z najvyšších segmentov. Superb bol však v mnohých ohľadoch inovatívny; palubná elektroinštalácia pracovala s v tom čase novým 12V systémom, ktorý sa v automobiloch používa do dnešných dní. Rovnako, ako jeho súčasníci, bol aj Superb postavený na inovatívne riešenom podvozku.

Tradičný rebrinový rám bol nahradený pokrokovým chrbticovým rámom so stredovou rúrou, ktorá sa vpredu delila na dva nosníky. Táto konštrukcia umožnila nielen umiestnenie hnacieho hriadeľa do nosnej rúry rámu, ale súčasne vytvorila väčší priestor pre nezávislé zavesenie kolies, ktoré zabezpečovalo vynikajúci jazdný komfort. Superb bol takisto prvým modelom značky, ktorý bol vybavený jednookruhovými hydraulickými brzdami s rovnakým účinkom na všetky štyri kolesá.

V roku 1938 sa začali do vozidiel Superb montovať motory s vtedy čerstvo vyvinutým ventilovým rozvodom OHV. Superb sa dodával s motormi SV alebo OHV s výkonmi od 40,5 do 70,7 kW a zdvihovými objemami od 2 492 do 3 991 cm3. Väčšina motorov bola šesťvalcová, výnimkou bol Superb 4000, ktorý mal pod kapotou vidlicový osemvalcový motor. Vďaka nemu mal Superb 4000 z celého radu najväčší výkon a najväčší zdvihový objem.

Jeden z mála zachovaných kusov Superb 4000 v súčasnosti patrí k najcennejším exponátom Škoda Múzea v Mladej Boleslavi. V rokoch 1934 až 1949 bolo vyrobených približne 900 civilných a 1 600 vojenských vozidiel všetkých variantov modelu Superb.

Návrat vlajkovej lode (2001-2008)

Rok 2001 bol pre značku Škoda rokom mnohých významných udalostí, vrátane desiateho výročia jej vstupu pod krídla koncernu Volkswagen. Na trh bol uvedený model Fabia v karosárskej verzii sedan a automobilka zároveň predstavila svoj charakteristický koncept praktických riešení Simply Clever.

Hlavnou udalosťou roka však bolo predstavenie liftbacku Superb po päťdesiatročnej odmlke. Značka Škoda sa tak výrazne zviditeľnila a zaradila sa medzi výrobcov vozidiel vyššej strednej triedy. Prvá generácia modelu Superb, predstavená na ženevskom autosalóne v septembri 2001, bola postavená na podvozkovej platforme PL 45. Tá bola pre Superb rozšírená o 100 mm, čo zaručovalo mimoriadne priestranný interiér.

Modelový rad sa pýšil aj rozsiahlou ponukou motorov; prvá novodobá generácia modelu Superb ponúkala tak benzínové, ako aj naftové pohonné jednotky, od štvorvalca s turbodúchadlom so zdvihovým objemom 1,8 litra a výkonom 110 kW (150 k) až po vrcholnú verziu, šesťvalec so zdvihovým objemom 2,8 litra a výkonom 142 kW (193 k). Superb priniesol značke Škoda niekoľko premiér, vrátane bi-xenonových svetlometov, automatickej prevodovky Tiptronic, systému osvetlenia Coming Home a elektronicky riadeného brzdového asistenta, ktorý zlepšil brzdný účinok.

Medzi vozidlami Škoda bolo unikátne aj viacprvkové zavesenie predných kolies a pozdĺžne uložené motory. V roku 2006 prešla prvá generácia modelu Superb faceliftom, do ktorého bola integrovaná charakteristická podoba zadných svetiel v tvare písmena C.

Tretia generácia modelu Superb (od roku 2015)

Vo februári 2015 bola v Prahe predstavená tretia generácia modelu Superb v karosárskej verzii liftback a o niekoľko mesiacov neskôr nasledovala verzia kombi. Vďaka využitiu modulárnej platformy MQB koncernu Volkswagen mohla Škoda Superb tretej generácie využívať všetky najnovšie dostupné technológie.

Model prvýkrát využíval výhody adaptívneho podvozku DCC, trojzónovej klimatizácie a asistenčných systémov ako sú Asistent pre jazdu v kolóne a Núdzový asistent.Pre modelový rad Superb boli k dispozícii aj adaptívny tempomat ACC, asistent pre jazdu v jazdnom pruhu a Asistovaná jazda.

Výrazne narástol aj počet Simply Clever prvkov, Škoda prvýkrát ponúkla napríklad virtuálny pedál pre otváranie batožinového priestoru, 230V zásuvku pre cestujúcich na zadných sedadlách alebo dáždniky umiestnené v schránkach predných dverí.

Po facelifte v roku 2019 dostala tretia generácia modelu Superb ďalšiu modernú výbavu, napríklad Matrix-LED predné svetlomety, prediktívny adaptívny tempomat alebo bezkľúčové otváranie všetkých dverí KESSY. A čo je najdôležitejšie, modelový rad bol rozšírený o novú plug-in hybridnú verziu Superb iV s motorom 1,4 TSI.

Od roku 2001 až do dnešných dní Škoda Auto vyrobila viac ako 1 550 000 vozidiel Superb všetkých typov a generácií, z toho viac ako 780 000 vozidiel Superb tretej generácie.