Test: Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+. Športové kupé v prémiovom balení - VIDEO

Mercedes sa rozhodol zjednotiť svoje tradičné kupé triedy C a E do jedného modelu – CLE. A ako to už býva, vrcholom ponuky je verzia s podpisom AMG. Nový Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ tak sľubuje nielen športový charakter, moderné technológie a komfort na úrovni, ktorú zákazníci prémiového segmentu očakávajú.
Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ je popri komfortnej výbave reálne športové auto, ktoré sa môže porovnávať aj s velikánmi ako je Porsche 911. Skôr však bude mať namierené proti konkurencii z Mníchova a Ingolstadtu. V tomto teste sa pozrieme, ako obstál tento dokonalý allrounder.
Dizajn – dynamika na prvý pohľad
CLE AMG zaujme už pri prvom stretnutí svojou atletickou charakteristikou, ktorú mu dodáva dlhá kapota, krátke previsy a široký postoj. Už spredu je jasné, že toto auto je niečím extra. Predné svetlá sú agresívne s modrými detailmi a digitálnymi líniami denného svietenia.
Balík AMG pridáva agresívnejší predný nárazník, veľké nasávacie otvory a špecifickú masku chladiča Panamericana s vertikálnym rebrovaním. Za znakom Mercedesu sa skrývajú radarové systémy, no pozornosť púta aj funkčný výduch, ktorý slúži na chladenie motorového priestoru.
Bočný pohľad odhaľuje rozšírenú karosériu a nádhernú spektrálnu modrú matnú farbu. Hoci je táto farba mimoriadne atraktívna, je náročná na údržbu, pretože akékoľvek škrabance si vyžadujú okamžité lakovanie celého dielu, na rozdiel od lesklých farieb, kde je možné zaleštenie.
Silueta kupé vynikne z boku najlepšie, s bezrámovými dverami a zužujúcim sa tvarom zadných svetiel. Auto má dĺžku 4853 mm a je oproti štandardnej verzii o zhruba 75 mm širšie vďaka výrazne rozšíreným zadným blatníkom. Rázvor osí kolies je 2875 mm. Na boku je tiež funkčný výduch a nápis „Turbo 4Matic+“.
Pozornosť pútajú aj 20-palcové liatinové disky obuté do pneumatík Michelin Pilot Sport 5 s odznakom MO (Mercedes Original). Tieto pneumatiky so šírkou 265 mm vpredu a 295 mm vzadu držia až brutálne, a to nielen na suchom asfalte, ale prekvapivo aj za mokra, čo je na dvojtonové auto výnimočné. Predný spojler, spätné zrkadlá, zadný spojler a zadný difúzor sú z karbónu, hoci difúzor je aspoň čiastočne klasický plastový.
Zadnej časti dominuje funkčný difúzor a štvorica koncoviek výfuku, ktoré nenechajú nikoho na pochybách, že ide o ostrú verziu. Reálne koncovky výfuku sú však kvôli bezpečnosti posunuté až za ne. Zadný svetelný podpis našťastie neskĺzol k prepojenej línii. Celkovo auto pôsobí elegantne, no zároveň veľmi športovo – presne v duchu značky.
Interiér – šport a luxus v jednom
Kabína kombinuje tradičný luxus Mercedesu s ostrými AMG prvkami. Vodiča víta digitálny kokpit s možnosťou AMG grafiky a obrovský vertikálny displej infotainmentu MBUX. Ten je mimoriadne jednoduchý na ovládanie, a to aj pomocou dotykových polí na volante. V interiéri nechýbajú karbonové obklady, avšak plocha pod dotykovým displejom je z lesklého čierneho plast, ktorý je magnetom na odtlačky. Pod ňou sa nachádza bezdrôtová nabíjačka na telefón, dva USB-C porty, držiaky na nápoje.
Športové sedadlá AMG Performance s logom na opierke hlavy a potenciálom pre štvorbodové pásy sú z čiernej kože so žltými prvkami a prešitím. Sú nielen pohodlné, ale aj funkčné pri dynamickej jazde, s perfektným bočným vedením a ventiláciou, čo je v sparnom počasí skvelá vec. Volant perfektne padne do ruky a má ideálnu hrúbku. Okrem klasických AMG dotykových ovládačov má aj ďalšie tlačidlá a otočné kolieska pre rýchlu zmenu jazdných režimov.
Priestor na zadných sedadlách je, ako to pri kupé býva, skôr symbolický. Hoci je to reálne štvormiestne auto, dozadu sa pohodlne zmestia len nižší ľudia. Pocit stiesnenosti v tomto priestore podčiarkujú malé okienka a čierny interiér. Sú to dva sedadlá s držiakmi na nápoje a výduchmi dvojzónovej klimatizácie.
Kufor má objem 410 litrov, čo je adekvátne, hoci nakladací otvor je malý pre vyššiu tuhosť karosérie. Zadné sedadlá sa dajú sklopiť pre prevážanie menších predmetov.
Motor a technika – radový šesťvalec s elektrickou podporou
Pod kapotou bije 3,0-litrový radový šesťvalec s mild-hybrid technológiou. Tento motor je vynikajúci. Je vybavený turbodúchadlom a elektronickým kompresorom pre čo najrýchlejšiu reakciu na plyn.
Celý systém dosahuje výkon 330 kW (449 koní) a krútiaci moment 560 Nm, ktorý dokáže na 12 sekúnd zvýšiť až na 600 Nm. Mild-hybridný doplnok pridáva ďalších 17 kW (23 koní) a 205 Nm, čo pomáha nielen znižovať spotrebu, ale aj dodať autu extra „výstrel“ vpred.
Pohon 4MATIC+ je plne variabilný a dokáže poslať krútiaci moment aj výlučne na zadnú nápravu. Dvojspojkový 9 stupňový automat radí rýchlo a plynulo.
Zaujímavým technickým prvkom je natáčanie zadnej nápravy, čo je „game changer“ pre obratnosť vozidla. Napriek tomu má auto väčší priemer otáčania (zhruba 12,3 metra oproti štandardným 11,7 metra). To je pravdepodobne spôsobené širokými prednými kolesami, ktoré sa nedokážu natočiť do takej miery ako pri štandardných verziách.
Jazda – kompromis medzi komfortom a športom
CLE AMG sa cíti doma na diaľnici aj na kľukatých okreskách. V športovom režime auto okamžite reaguje na povely plynu. V najviac športovom režime by som odporúčal radiť pádlami pod volantom pre okamžitú reakciu. Zvuk šesťvalca je sýty a podmanivý, v športovom režime je síce mierne dofarbený zvukovým systémom Burmester.
Adaptívny podvozok AMG Ride Control umožňuje meniť charakter od komfortného cestovania až po ostrú jazdu. Riadenie je presné, brzdy výkonné a pohon všetkých kolies zabezpečuje vynikajúcu trakciu aj v zhoršených podmienkach.
Prekvapujúcim pozitívom je spotreba. Napriek výkonu a šiestim valcom dokáže auto jazdiť s rozumnou spotrebou. Po 400 najazdených kilometroch bol priemer 10,3 litra na 100 km. V bežnom režime sa možno dostať pod 8,5 litra. 65-litrová nádrž tak umožní rozumný dojazd. V aute sa dobre sedí, volant sa vynikajúco drží, nastupovanie a vystupovanie je z princípu trochu horšie pre ľudí s ktorým už kĺby neslúžia najlepšie.
Výbava a technológie
Mercedes nezabudol ani na moderné asistenčné systémy, ako sú adaptívny tempomat, udržiavanie v pruhu, systém autonómneho núdzového brzdenia či parkovací asistent. Infotainment MBUX ponúka množstvo online služieb, navigáciu s rozšírenou realitou aj hlasového asistenta „Hey Mercedes“. Je tu aj široká personalizácia – od farieb ambientného osvetlenia až po konfiguráciu jazdných režimov.
Upozornenie na rýchlostné limity sa dá vypnúť stlačením malého tlačidla na displeji.
Cena a konkurencia
Cena nového Mercedesu-AMG CLE 53 4MATIC+ na slovenskom trhu sa začína približne na hranici 95-tisíc eur, pričom s príplatkovou výbavou sa ľahko prehupne cez 110-tisíc eur. Testovaná verzia sa vyšplhala na 134 119 eur.
Konkurenciu predstavujú najmä BMW M440i xDrive Coupé a Audi S5 Coupé. Mercedes boduje kombináciou luxusu, komfortu a ostrej dynamiky, ktorou sa dokáže odlíšiť. Má jednu zásadnú výhodu oproti Ferrari a alebo aj Porsche – na Slovensku je mnoho servisných miest. Na auto je poskytovaná záruka na 6 rokov alebo 200-tisíc kilometrov.
Verdikt
Nový Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ je elegantné kupé, ktoré spája luxus a šport do jedného celku. Ponúka silný šesťvalec, technológiu AMG a moderný interiér, ktorý uspokojí aj náročných zákazníkov. Je to geniálne auto, ktoré jazdí dobre a je vhodné na každý deň. Nie je ani také tvrdé, aby vám vytriaslo kosti, ani príliš mäkké. Ak hľadáte auto, ktoré je rovnako doma na okruhu ako na diaľnici, a zároveň vám neprekáža vyššia cena, CLE AMG je ideálna voľba.