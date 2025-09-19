Škoda Auto vyrobila štvormiliónte SUV, v ponuke má sedem modelov

Automobilka Škoda Auto dosiahla významný míľnik, keď vyrobila svoje štvormiliónte vozidlo SUV. Od uvedenia prvého modelu Yeti v roku 2009 sa portfólio značky rozšírilo na sedem modelových radov. Modely SUV v súčasnosti tvoria približne polovicu dodávok automobilky.
Portfólio SUV
Ako informovala PR manažérka Škoda Auto SlovenskoZuzana Kubíková, súčasné portfólio SUV zahŕňa indické modely Kylaq a Kushaq, európske modely Kamiq, Karoq a Kodiaq, ako aj plne elektrické vozidlá Elroq a Enyaq, vrátane verzie Enyaq Coupé.
Škoda Epiq - značka ukázala nové kompaktné SUV. Dostane vás nízkou cenou a bohatou výbavou - FOTO
Za prvý polrok tohto roka sa SUV zaradili medzi najžiadanejšie modely značky Škoda. Kodiaq bol so 64 800 dodanými vozidlami absolútne druhý, hneď za ním sa umiestnil kompaktný model Kamiq so 64 100 exemplármi. Elektrické SUV sa radia medzi najpredávanejšie elektromobily v Európe. Nový model Elroq si do konca augusta objednalo už viac než 100-tisíc zákazníkov.
Modelová ponuka
SUV značky Škoda sa vyrábajú v Českej republike, Indii, na Ukrajine, vo Vietname a od minulého roka aj v Kazachstane. V Indii vyvíjané modely stoja za výrazným rastom predaja na tamojšom trhu a montujú sa aj vo vietnamskom závode. „Štyri milióny vyrobených SUV jasne dokazujú, že široká modelová ponuka a globálne výrobné zázemie vychádzajú v ústrety odlišným potrebám zákazníkov po celom svete,“ uviedol člen predstavenstva spoločnosti Škoda Auto pre výrobu a logistiku Andreas Dick.
Škoda Vision O - takto bude vyzerať elektrické combi Octavia i Superb - FOTO
Automobilka potvrdila, že budúci rok uvedie do výroby nový elektrický crossover Škoda Epiq a v roku 2026 aj veľké elektrické SUV pre sedem cestujúcich, ktoré vychádza zo štúdie Vision 7S.