Letné predaje ojazdených áut lámali rekordy, najžiadanejšie boli SUV a crossovery

Najpredávanejším typom jazdeného auta na Slovensku, ale aj v Česku a v Poľsku, boli cez prázdniny rodinné crossovery, resp. SUV. Vyplynulo to zo štatistík, ktoré zverejnil Aures Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA Auto a Mototechna.
Aj vďaka vysokému dopytu v tomto segmente zaznamenali najsilnejšie predaje nielen za júl a august, ale za celých osem mesiacov tohto roka. V Poľsku, Česku a na Slovensku predala spoločnosť takmer 77-tisíc vozidiel a tržby sú najvyššie v 33-ročnej histórii firmy, pričom už teraz prevyšujú celoročné výsledky z roku 2017.
Na Slovensku dominovala Škoda Octavia
Podiel SUV, resp. crossoverov na celkových predajoch AAA Auto na Slovensku bol v lete 28 percent, v Česku 29 percent a v Poľsku tvoril až tretinu. Na Slovensku dominovala Škoda Octavia, na koniec prvej desiatky sa dostali mestské crossovery Kia Sportage, Hyundai Tucson a Škoda Karoq.
V Česku patria k najpredávanejším značkám Škoda Octavia, Fabia a Superb, pričom medzi desať najžiadanejších sa dostali tiež tri crossovery, okrem Tucsonu a Karoqu aj Škoda Kodiaq. V Poľsku skončila Kia Sportage druhá, hneď za Opelom Astra.
Čo stojí za rekordnými výsledkami?
Podľa generálnej riaditeľky Aures Holdings Karolíny Topolovej stoja za rekordnými výsledkami systematické investície do moderných IT technológií a umelej inteligencie, ktoré umožňujú presne predpovedať dopyt a zrýchliť predajné procesy.
„Úspech však nie je založený výlučne na technológii. Kľúčovým pilierom je dôvera zákazníkov. Dôraz na kvalitu a ich spokojnosť je jedným z hlavných dôvodov, prečo rastieme nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a v Poľsku,“ uviedla Topolová.
Autá s benzínovým motorom sú stále najžiadanejšie
Najžiadanejšie sú stále autá s benzínovým motorom, a to v Česku (51,5 percent), na Slovensku (53,1) aj v Poľsku (69,4). Hybridy si cez leto kúpilo 7,7 percenta zákazníkov v Čechách, 15,8 percenta v Poľsku a 6,2 percenta na Slovensku.
„Česi sú v oblasti alternatívnych pohonov najodvážnejší, extrémne rastúci záujem o hybridy ale vidíme v Poľsku. V lete sme tam predali takmer 850 hybridných áut, len o pár kusov menej ako v Českej republike,“ dodala Topolová.
Skupina predala tento rok už 1 200 elektromobilov, pričom najväčší záujem o ne je v Českej republike, kde si ich v lete vybralo 2,7 percenta zákazníkov. Slováci prekročili hranicu jedného percenta.