Peugeot tromfol Volkswagen: Nový Peugeot 208 GTi ako dôkaz, že hot-hatch nie je mŕtvy - VIDEO, FOTO

Vidíme to už niekoľko rokov. Označenie hot-hatch – teda “horúci hatchback”, je čoraz väčšou raritou. Automobilky síce vytvoria ostré verzie svojich praktických dennodenných áut, no pre ich vyššie emisie musia limitovať počty pre jednotlivé krajiny, radšej im teda ani nerobia reklamu a v mnohých prípadoch nad nimi po aktuálnej generácii definitívne lámu palice.

Ústup veľkých hráčov z týchto sfér je najviditeľnejší v tomto a v minulom roku. Iba pred pár dňami sme sa dozvedeli, že model Honda Civic Type R má svoje dni v Európe zrátané, rovnako tak Ford Focus ST.

Minulý rok zmizli z trhu autá ako Hyundai i20, i30 a Kona vo svojich N-kových verziách, naposledy sme videli Renault Megane RS a aj tie autá, ktoré na trhu zostali, sú tak drahé, že pôvodný zmysel športového auta na každý deň s praktickou karosériou za dobrú cenu je aj pri nich dávno preč. Už roky na trhu chýbajú vreckové rakety ako bola Ibiza Cupra, Fiesta ST, Clio RS, Corsa OPC, či práve Peugeot 208 GTi.

Nový impulz?

Hatchbacky vo svojich najmenších “béčkových” karosériách nepotrebovali toľko výkonu ako hot-hatche zo segmentu C. Boli ešte o kúsok lacnejšie, no takmer rovnako zábavné. Familiárne sme ich nazývali vreckové rakety (z anglického pocket rocket). Teraz sa zdá, že práve táto “podkategória” horúcich hatchbackov, z ktorej sa súčasnosti dožil v Európe azda len Volkswagen Polo GTI, dostane nový impulz.

Ako inak, elektrický impulz. A práve tu tkvie tromf, ktorý teraz môžu vo Francúzsku oslavovať – ich Peugeot 208 GTi je čisto elektrický hot-hatch. Na svet sa dostane skôr ako elektrické Polo GTI i elektrický Golf GTI. Skrátka, Francúzi majú o niečo viac času na to, aby presvedčili fanúšikov tejto kategórie vozidiel, že aj pre nich doba elektrická niečo má.

Peugeot E-208 GTi

Čisto elektrická verzia modelu 208 vo svojej najvýkonnejšej verzii má pred názvom Éčko ako memento novej éry. Elektrický hatchback ponúkne pohon na prednú nápravu. Vpredu uložený koncernový elektromotor dodá 280 koní a 345 Nm krútiaceho momentu podobne ako v modeloch Alfa Romeo Junior a Fiat 600e Abarth.

To sú solídne parametre pre každý elektromobil, no vlastne i osobný automobil ako taký. V malej škatuľke s dĺžkou 4,055 metra akou je 208-čka však tieto parametre naznačujú viac ako bežnú elektrickú dávku dynamiky… Konkrétne: z 0 na 100 km/h za 5,7 sekundy. Maximálna rýchlosť až… 180 km/h. Vraj elektronicky limitovaných.

Žiadna veľká sláva podobne ako pri mnohých iných “športových” elektromobiloch. Električky sa za formulku “elektronicky limitovaná maximálka 180 km/h” pekne pohodlne skryjú s náznakom dbania na bezpečnosť motoristu. Ale nevadí, pre vreckovú raketu je to stále dosť.

Samozrejme, že by sa elektrická vrecková raketa dočkala väčšieho úspechu u skúsených motoristov, ak by mala takýto výkon na zadnej náprave. Avšak čas zrýchlenia z pokoja na 100 km/h hovorí, že Peugeot si s nedostatkom trakcie na predných kolesách pri rozbehu poradil dôkladným nastavením kontroly trakcie – čo pri spaľovacích autách nie je také ľahké.

No a deficit pohonu prednej nápravy si 208 GTi kompenzuje aj samosvorným diferenciálom medzi prednými kolesami. Auto by teda malo byť schopné preniesť na cestu veľkú časť sily motora aj v zákrutách. Práve v nich by malý Peugeot mohol dominovať.

Batéria má kapacitu 54 kWh a bola špeciálne upravená pre prípad, že by s týmto autom chcel niekto jazdiť naozaj športovo. Má vylepšené chladenie. Ak by vodič chcel jazdiť na spotrebu, v kombinovanom cykle ho čaká nanajvýš 350 km dojazdu.

Peugeot 208 GTi je čisto elektrický hot-hatch. Foto: Peugeot

Športové úpravy

Okrem lepšieho chladenia batérie a silného elektromotoru vyrábané vo Francúzsku má model tuhší podvozok, zníženú svetlosť o 30 mm, tlmiče s hydraulickými dorazmi, má širší rozchod kolies vpredu (+56 mm) a vzadu (+25 mm). Stojí na 18-palcových diskoch s vlastným dizajnom so športovými pneu Michelin Pilot Sport Cup 2 s rozmerom 215/40 R18, vzadu má novú stabilizačnú tyč a nové sú aj brzdy s 355 mm kotúčmi a štyrmi piestikmi.

K autu patria úpravy dizajnu so športovými prednými sedadlami a červeným rýchlym pruhom, zopár ďalších červených detailov vrátane plakiet GTi a Alcantara na volante a na ďalších miestach. Exteriér má navyše oproti štandardnej elektrickej verzii integrované LED hmlovky, upravenú prednú masku s novou spodnou perou spoilera a s novým zadným difúzerom.