Predaj jazdených dodávok a pick-upov rýchlo rastie, za trendom stojí najmä záujem podnikateľov

Predaj jazdených áut na Slovensku vzrástol od začiatku roka do augusta o 1,8 percenta na celkovo viac ako 350-tisíc vozidiel. Segment dodávok, pick-upov a veľkých viacmiestnych vozidiel však rastie omnoho rýchlejšie. Na sekundárnom trhu sa ich predalo takmer 28-tisíc, čo je medziročne viac o 12,7 percenta. Vyplýva to z analýzy skupiny Aures Holdings, prevádzkovateľa sietí autocentier AAA Auto a Mototechna.
Cenovo dostupnejšie alternatívy
Ako informoval PR manažér spoločnosti Peter Pucher, za týmto trendom stojí najmä záujem podnikateľov, ktorí pri rastúcich cenách nových vozidiel hľadajú cenovo dostupnejšie alternatívy. Zvyšuje sa aj obľuba medzi súkromnými zákazníkmi, ktorí si takéto autá upravujú na obytné vozidlá.
„Nové autá zdražujú oveľa rýchlejšie ako jazdené či zánovné, ktoré sú dostupné za prijateľné ceny. Preto je sekundárny trh čoraz viac vnímaný ako rozumná voľba,“ uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.
Aures Holdings predal od začiatku roka rekordných vyše 66-tisíc áut
„Pred niekoľkými rokmi bolo pre mnohých podnikateľov nemysliteľné riešiť firemnú mobilitu na sekundárnom trhu. Rastúce ceny a výkyvy spotrebiteľského dopytu spôsobené najskôr pandémiou a následne napríklad vojnou na Ukrajine však viedli k snahe o optimalizáciu nákladov,“ povedala Topolová.
Prestavba na obytné vozidlá
Veľké dodávky a viacmiestne vozidlá sa na slovenskom trhu predávajú v priemere za 11 749 eur. Majú približne 11 rokov a vyše 200-tisíc najazdených kilometrov. V porovnaní s osobnými autami ide o vyššie vyťaženie, no výrobcovia už pri výrobe rátajú s dlhšou životnosťou. Najpredávanejším modelom v tejto kategórii je Volkswagen Transporter. Ako jazdený má v priemere 13 rokov, 240-tisíc kilometrov a cenu 13 381 eur. Pre porovnanie – nový model v základnej verzii stojí viac ako 32,5-tisíca eur.
Spoločnosť tento rok predala v celej skupine 4 200 veľkých dodávok, pick-upov a viacmiestnych áut, čo predstavuje rast o 18,3 percenta. Podľa Topolovej je výhodou jazdených áut nižšia strata hodnoty, okamžitá dostupnosť aj väčší výber modelov a výbav. „Zákazník môže získať za nižšiu cenu vyššiu výbavu a ušetriť aj na poistení,“ dodala.
Letné predaje ojazdených áut lámali rekordy, najžiadanejšie boli SUV a crossovery
K obľúbeným trendom patrí prestavba dodávok na obytné vozidlá. Odborníci upozorňujú, že je potrebné dodržať legislatívne postupy a technické revízie, aby bolo možné automobil riadne zaregistrovať a bezpečne používať.
„Po dokončení prestavby je potrebné mať dodávku zaregistrovanú ako obytný automobil na príslušnom úrade a tiež zabezpečiť potrebné revízie elektroinštalácie a rozvodov plynu a vody,“ pripomenula Topolová.