Posledné Bugatti Bolide uzatvára kapitolu menom W16 - FOTO

Bugatti Bolide je hyperšportový na okruh určený model Bugatti, ktorý sa prvýkrát ukázal verejnosti v roku 2020. Sériová výroba začala o približne tri roky neskôr a oficiálne začala v roku 2024. Po necelých dvoch rokoch sa odchodu z fabriky dočkal aj posledný exemplár s poradovým číslom 40.
Malosériová výroba modelu Bolide sa tak uzatvára a uzatvára sa tiež kapitola sériovej výroby motora W-16, ktorý modely Bugatti zdobil už od príchodu modelu Veyron pred dvadsiatimi rokmi. Pri Veyrone treba spomenúť aj meno Jozefa Kabáňa, ktorý mal na starosti práve ikonický vzhľad auta. Ale späť k modelu Bolide.
Bugatti Bolide – padajúca hviezda
I keď v slovenčine názov modelu neznie až tak pekne ako v starej gréčtine ako prapôvodnom jazyku slova a vo francúzštine ako v originálnom jazyku, z ktorého je meno modelu odvodené, vyjadruje presne to, čo Le Bolide má znamenať – teda meteorit letiaci po oblohe – teda predmet, ktorý tvorí akúsi rozmazanú čiaru – čo by mala byť narážka na rýchlosť auta. Lebo tá je z celkom inej ligy.
Bolide ako auto, ktoré využíva základy modelu Chiron, následníka Veyrona má pod zadnou kapotou masívny motor W16, ktorý vznikol spojením dvoch V8-čiek. Kým však v modeli Chiron tento quad-turbo osemlitrový motorisko produkoval parádnych 1500 koní, v modeli Bolide sa cifra vyšplhala na 1361 kW (1850 k), pričom krútiaci moment dosahuje až 2000 Nm. O prenos tejto sily na kolesá sa stará upravená 7-stupňová dvojspojková prevodovka. Zvýšenie výkonu Bugatti dosiahlo okrem iných drobných úprav tiež zväčšením lopatiek turbodúchadiel a ich odlišným usporiadaním.
Obrovský výkon je však len jedna polovica rovnice. Tú druhú tvorí agresívna aerodynamika s extrémne nízkou hmotnosťou, ktorá je len 1240 kg. Vďaka týmto parametrom Bolide zrýchli z 0 na 100 km/h za 2,2 sekundy, z 0 na 200 km/h za 4,4 sekundy a z 0 na 500 km/h za 33,62 sekundy, pričom maximálna rýchlosť je projektovaná nad 500 km/h. Keďže však Bolide nie je sériové homologizované vozidlo, jeho fantastické parametre sa nemôžu porovnávať s autami, ktoré môžu legálne vkročiť na bežnú cestu.