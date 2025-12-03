Fiat 500 so spaľovacím motorom je späť a to vo všetkých karosárskych verziách - FOTO

Fiat 500 novej generácie prišiel na trh v čisto elektrickej forme. Akokoľvek dobrý malý štýlový mestský elektromobil to bol, Fiatu stávka čisto na elektrinu pri novej generácii jednoducho nevyšla a tak nastal čas využiť tzv. zadné dvierka v konštrukcii vozidla pre osadenie spaľovacieho pohonu. Elektrická 500-vka zostáva v predaji, no čoskoro si aj na našom trhu budete môcť kúpiť aj benzínovú mild-hybridnú verziu.
Fiat 500: príbeh ikony
Fiat 500 minulej generácie prišiel na trh v roku 2007 a bez generačnej obmeny sa pre Európu udržal v predaji až do minulého roka. 500-vka s kódovým označením Typ 312 dizajnovo nadviazal na model z päťdesiatych rokov minulého storočia, z ktorého sa za dobu výroby predalo 4 milióny exemplárov a za svoj podarený dizajn a kompaktné rozmery získal prezívku Bambino.
Milované Bambíno vďaka retro dizajnu ožilo a stalo sa opäť extrémne populárnym malým autom, ktorého úspech sa snažili napodobniť prakticky všetky európske automobilky, no 500-vka zostala v segmente A kráľom až do svojho konca. Že sa blíži koniec tejto verzie naznačil príchod novej generácie elektrickej 500-vky postavenej na novej platforme Stellantisu.
Fiat 500 sa vracia do Talianska
Výroba začala v roku 2020, no elektrická 500-tka nikdy nedokázala nadviazať na úspech tej spaľovacej aj pre výrazne vyššiu cenu, ktorú elektrická pohonná sústava vyžadovala. Preto spolu nová a stará generácia koexistovali ešte niekoľko rokov. No nakoniec si Fiat uvedomil, že bez predajov spaľovacej verzie to nemá zmysel a tak sa pustil do prestavby, o ktorej inžinieri od začiatku tak trošku tušili, že príde, preto aj platforma tohto auta pripúšťala spätné osadenie spaľovacieho motora podobne ako je to prakticky pri všetkých moderných elektrických autách značky.
Výroba, ktorá dlhé roky prebiehala v Poľsku sa tak presunula do domoviny v Turíne v Taliansku v závode Mirafiori a Fiat 500 si môže po novom pri oboch verziách písať do občianky záznam, ktorý má svoj punc: Made in Italy.