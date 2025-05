Nová Toyota RAV4 je oficiálne odhalená. Evolúciu nezaprie, revolúcia sa nekoná - VIDEO, FOTO

Toyota predstavila jeden zo svojich kľúčových globálnych modelov. Pre celý svet bude dostupná výhradne ako hybrid a plug-in hybrid. Zatiaľ. Spaľovacie motory bez pomoci elektromotorov sa už nevrátia.

V Európe ale predsa len naďabíme na odlišnosť. Tá je vo vrcholnom výkone hybridných motorizácií. Na Starom kontinente sa musíme uspokojiť s nižšími výkonmi. Kým vo svete naopak dostanú medzigeneračne silnejšie hybridy, v Európe budú slabšie.

Jedine, že by Toyota vo všetkých tlačových správach na starom kontinente urobila chybu a písala len o systémovom výkone elektromotorov. Uvidíme, ako povedal slepý…

Evolučný dizajn

Toyota RAV4 má evolučný dizajn, evolučné hybridné pohonné ústrojenstvo, celkom novú platformu pre softvér infotainmentu, nové asistenčné prvky. Navyše sa chce od začiatku sústrediť na lákanie na športovú verziu GR. Tá nie je o výkone, ale o športovejšom dizajne.

Dizajn prednej časti všetkých verzií novej RAV4 sa väčšmi ponáša na najnovšie modely značky a pristupuje k zblíženiu s inak celkom blízkym modelom ako Toyota C-HR, či BZ4X. Mimochodom, pred oficiálnym uvedením RAV4 sa hovorilo aj o elektrickej verzii modelu. Tlačová správa však takúto možnosť neuvádza. Ale kto by chcel trúchliť nemusí, elektromobilov ešte Toyota predstaví fúru.

Už je to 32 rokov

Od roku 1993 skutočne uplynulo 32 rokov. To vie každý, kto sa v tom roku narodil a dožil sa súčasnosti. Tri dekády na svete oslavuje model RAV4 celkovo šiestou generáciou. Model sa dizajnovo i technologicky výrazne zmenil, no podstata zostáva zachovaná.

Stále ide o typického predstaviteľa SUV modelov, teda kategórie áut, ktorá pred RAV4 príliš neexistovala. Veru, RAVka bola jedným z prvých áut, ktoré sa pokúsili spojiť štýl veľkých offroadov s pohodlím a jazdou klasických osobných automobilov.

Nová generácia v tomto trende nepochybne pokračuje. Naďalej sa snaží dizajnom i technikou držať kompromisu medzi osobákom a offroadom, no svoje terénne schopnosti tak ako minulá generácia naďalej podčiarkuje špecifickým hranatým výrazným dizajnom.

Napriek pôvodným dohadom o výraznom zväčšení modelu to vyzerá tak, že RAV4 síce bude väčšia, no iba nepatrne. Menili sa skôr proporcie. Zadné sklo vyzerá byť v menšom uhle, očakávať tak možno viac priestoru pre batožinu.

Arena od Woven

Arena je nová softvérová platforma spoločnosti Toyota o ktorú sa stará dcéra menom Woven by Toyota. Cieľom je zmenšiť závislosť použitého softvéru a hardvéru od konkrétnych komponentov a tým zlepšiť možnosť unifikácie, využívania naprieč autami a taktiež možnosť rýchlejšieho vývoja a aktualizácií na diaľku.

RAV4 je prvým autom, ktorý tento softvérový systém, respektíve prostredie využíva. Operačný systém Arena by teda mal auto zlepšiť v každom ohľade, keďže každá časť auta už dnes je riadená softvérom. Zároveň by mala priniesť užívateľovi lepší zážitok z používania infotainmentu. Systém by sa mal dať ľahšie aktualizovať a asistenčné systémy by mali zvládať náročnejšie úlohy s vyššou mierou stability. A to všetko sa má dať aktualizovať na diaľku.

RAV4 tak je zároveň prvým automobilom s celkom novým infotainmentom. Medzi nové funkcie infotainmentu a funkcií T-Mate patrí gps geo-fencing, ktorý bude využívať najmä plug-in hybrid. Ten prostredníctvom učenia sa a sledovania navigačných údajov dokáže optimalizovať využívanie zdrojov energie aj tak, aby v prípade vstupu do bezemisnej zóny mohlo mať auto dostatok energie v batérii.

Výrazne modernizovaný je tiež asistent sledovania mŕtvych uhlov i premávky pred vozidlom. Sledovanie mŕtvych uhlov dokáže sledovať prekážky všade tam, kde spätné zrkadlá už niesiahajú a nový asistent pre jazdu zas dokáže upozorňovať a znižovať riziko pri jazde vpred napríklad tým, že sleduje križujúcu premávku.

Plug-in a hybridy

Toyota sa pri uvádzaní novej RAV4 spolieha výhradne len na elektrifikované motorizácie. Naďalej má byť základom 2,5 litrový štvorvalec, avšak treba dodať, že k bližším technickým špecifikáciám zatiaľ od Toyoty nepadla ani zmienka. Každopádne platí to, čo sme písali vyššie. Auto dostane dva plug-in hybridné a dva hybridné systémy pohonu.

Hybridy budú mať v Európe nižší výkon ako predchádzajúce generácie, avšak úpravou celého systému pohonu by mali mať vodiči paradoxne lepší zážitok z jazdy i dynamiky. Systémový výkon pre verziu AWD-i bude 191 k, pre verziu FWD 183 k.

Toyota zároveň celkom významne vylepšila svoj plug-in hybrid. Navyše pridala prvýkrát verziu aj s pohonom iba prednej nápravy. To pre tých Európanov, ktorí chcú vysoké auto s veľkou baterkou, ale do terénu sa im nežiada. Takáto FWD verzia bude mať celkovo 268 koní. Za to môže posilnenie v oblasti elektromotora.

Ten predný má v oboch FWD aj AWD-i verziách o 16 kW viac – celkovo 150 kW (204 k). Verzia, ktorá k prednej sústave pridáva ešte zadný elektromotor ponúkne celkový výkon 304 k. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h prebehne za 6,1 sekundy.

Okrem novej verzie je plug-in hybrid zaujímavý aj zvýšenou kapacitou batérie, ktorá neobmedzuje priestor v kabíne a v kufri. Kapacita stúpla na necelých 23 kWh (22,68 kWh), takže auto dokáže na jedno nabitie prejsť bez spustenia spaľovacieho motora cca 100 km podľa cyklu WLTP. Zároveň Toyota pridala možnosť nabíjať prostredníctvom DC nabíjačiek s výkonom do 50 kW. AC nabíjačka je tiež výkonnejšia – ponúkne 11 kW.