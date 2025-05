Land Rover Defender Classic Soft Top: Klasika pretvorená pre súčasnosť s pôsobivou cenou - FOTO

Land Rover vypočul žiadosti a prosby a pokračuje v oživovaní klasických Defenderov aj verziou s plátenou strechou.

Model nebude konkurenciou pre nitriansky Defender. Toho sa báť netreba, o prácu v Nitre nikto nepríde. A ani sir Ratcliffe sa nemusí báť, že by kvôli klasickému modelu Defender Soft Top padla výroba jeho Ineosu, nie nie, v tomto aute problém nie je.

Toto je auto pre fanúšikov starých čias a pre tých, ktorí klasiku majú doma, no nemôžu sa pozerať na to ako starne a stáva sa čoraz nespoľahlivejšou a menej použiteľnou. Chcú svojmu Defíkovi vrátiť späť život a sebe radosť z jeho užívania nech to stojí, čo to stojí. A nestojí to málo veru.

Model totiž nie je taký, aký bol, keď skončila výroba. Revíziou a modernizáciou prešiel podvozok, prevodovka i motor tak, aby poskytol moderný a zároveň retro zážitok každému súčasnému a budúcemu majiteľovi.

Oživenie starších “darcovských” Defenderov

Defender Classic Soft Top teda nevracia klasický Defender na výrobnú linku v Solihule. Tak ako predchádzajúce autá označené Defender Classic, ide o presne špecifikované oživenie starého auta. Starší Defender vyrobený v rozmedzí rokov 2012 až 2016 bude “darcovským” ba “zdrojovým” automobilom. Tím so skúsenosťou s prestavbami i samotnou výrobou originálu ho zmení na auto súce do súčasnosti. A ako inak, vpredu nebude nič iné, než benzínový osemvalec.

Ten benzínový osemvalec, ktorý dnes už nekúpite v žiadnom novom aute v Európe. 5.0 litrový motor V8 od Jaguaru s atmosférickým plnením vyvinie maximálny výkon 298 kW (405 k) pri 6000 ot/min. Krútiaci moment 515 Nm je dostupný pri 5000 ot/min. Motor spĺňa emisnú normu Euro 5. Prenos sily motora na všetky štyri kolesá zabezpečí 8-stupňový automat ZF, samozrejmosťou sú uzávierky a redukcia.

S krátkym Defenderom nemá veľký päťliter veľa práce a to napriek všetkej mechanike a trojici diferenciálov, ktoré vedú silu motora na kolesá. Z 0 na 100 km/h zrýchli za 5,6 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť 170 km/h.

Prestavba pre najlepší možný zážitok

Pracovníci Land Rover Classics kompletne prezrú a preveria pôvodné vozidlo a zmenia ho na obraz auta, ktoré bude významne pripomínať tie najjagavejšie drahokamy v nedávnej minulosti a to v mimoriadne populárnej verzii s plátenou strechou. Napríklad špecifikáciu NAS z 90-tych rokov.

Zároveň mu však dodajú jazdné vlastnosti a techniku, ktorá bude vo väčšom súlade s očakávaniami dnešných zákazníkov. Konkrétne budú mať všetky vyrobené V8 Soft Top modely aktualizovaný podvozok vrátane výmeny pružín za nové od Eibachu.

Aj pôvodné stabilizátory vymenia na značkové od Eibachu, tlmiče budú od Bilsteinu. Brzdy od Alconu so štyrmi piestikmi a s kotúčmi s priemerom 335 mm vpredu a 300 mm vzadu.

Zákazníci majú tiež na výber zo 49 farieb lakov. Foto: Land Rover

Dizajn podľa priania, cena z celkom inej ligy

Dizajn modelu si môžu zákazníci dotvoriť podľa svojich preferencií. Pri plátne strechy sú na výber štyri farby. Rám strechy bol špeciálne navrhnutý pre tento nový model tak, aby spolu s plátnom odolával počasiu a chránil posádku pred vetrom, dažďom a chladom aj vo vysokých rýchlostiach. Zároveň majú zákazníci možnosť osadiť tzv. Bikini rám chrániaci len predných pasažierov.

Zákazníci majú tiež na výber zo 49 farieb lakov, pričom Works Bespoke oddelenie umožňuje takpovediac namiešať si farbu laku presne podľa svojich požiadaviek. Pri kolesách si možno vybrať zo 16-palcových Wolf diskov, alebo 18-palcových Sawtooth v klasických farbách čierna Black, či pieskovcová Limestone.

Zákaznícku podporu pre našinca bude zabezpečovať špeciálne oddelenie v Essene v Nemecku. Cena modelu štartuje na 276-tisíc eur bez príslušných lokálnych daní a poplatkov.

Keďže ide o prestavbu a nie výrobu nového auta v cene je jednoročná záruka bez obmedzenia kilometrov.