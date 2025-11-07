Nová Toyota Corolla má byť revolučná. Dizajnom to len začína - FOTO

Toyota Corolla je historicky najpredávanejším autom na svete. Zo všetkých dvanástich generácií sa doteraz predalo neuveriteľných 55 miliónov exemplárov a to za približne 50 rokov. Corolla je od roku 2018 viac ako len tradičný sedan. Modelové portfólio sa rozšírilo na hatchback, kombi i na crossover. Už súčasná dvanásta generácia je výrazne dizajnovo príťažlivejšia, než predchádzajúce modely.
Toyota sa pred uvedením danej generácie skrátka rozhodla autom dobiť aj tie najnáročnejšie trhy – teda tie v Európe. Kombinácia hybridných pohonov, dobrej výbavy a sympatického zjavu zabrala a Corolla ani v našich končinách nebola úspešnejšia. Pripravovaná trinásta generácia má v nastolenom trende pokračovať, no zároveň ho má výrazne posunúť.
Corolla z budúcnosti
Corolla Concept je vozidlo, ktoré sa oficiálne predstavilo na vrcholiacom autosalóne Japan Mobility Show 2025 v meste Tokio. Koncept predznamenáva prichádzajúcu trinástu generáciu modelu Corolla, ktorá nielenže kompletne zmení imidž, zároveň sa stane platformou, ktorá bude dokonale prezentovať pohľad Toyoty na budúcnosť.
Corolla č. 13 má totiž niesť pohonnú sústavu pre každého. Či už fandíte spaľovacím motorom, hybridom, plug-in hybridom, alebo čistej elektrike, odpoveďou na všetky otázky má byť práve budúca Corolla. Predchádzajúca veta je zároveň odpoveďou na otázku, ktorá sa tlačí na povrch od prvého pohľadu na tento koncept. Áno, budúca Corolla bude elektrická, ale nielen to.
Corolla pre každého
Prednedávnom Toyota spolu so svojimi japonskými partnermi Mazdou a Subaru predstavila sériu budúcich spaľovacích motorov, ktoré majú byť základom pre všetky osobné automobily tohto mega koncernu v blízkej budúcnosti. Spaľovacie štvorvalce s objemom 1,5 a 2,0 litra majú byť silnejšie, efektívnejšie a kompaktnejšie, než kedy doteraz a majú poslúžiť ako samostatné jednotky, tak ako súčasť posilnených hybridných a plug-in hybridných motorizácií.
Toyota tvrdí, že okrem spomenutých elektrických, hybridných a plug-in hybridných verzií modelu modelu má v pláne predstaviť aj Corollu s vodíkovým pohonom (palivové články) a tiež Corollu s čisto spaľovacími motormi s využitím najmodernejších biopalív, respektíve palív s nulovou emisnou stopou (nie ropa).