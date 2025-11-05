Mercedes priviezol novú triedu GLC na Slovensko: generačný posun je zrejmý - FOTO

Mercedes GLC novej generácie má za sebou okázalú premiéru. Mercedes auto najprv ukázal odbornej verejnosti a influencerom a následne počas spojenej módnej prehliadky i verejnosti. Model prichádza na Slovensko v čisto elektrickej verzii s označením GLC 400 4Matic with EQ Technology.
To je kompletný oficiálny názov auta, ktoré akoby nechcelo obzvlášť zdôrazňovať, že je len elektrické. Súčasné GLC so spaľovacími a hybridnými pohonmi pritom žije ďalej, toto je však viac ako len „elektrická GLC.” Posun automobilu je totiž výrazný.
GLC EQ
Zjednodušme teda názvoslovie a označme Mercedes GLC s elektrickým pohonom ako Mercedes EQ. EQ je skratkou pre elektrickú inteligenciu, no zároveň je to skratka pre emočný intelekt. Azda preto prichádza GLC na náš trh so „sloganom” Vitajte doma. Pointou automobilu je, že sa v ňom máte cítiť tak dobre ako vo svojej domácnosti, i keď málokto z nás má domácnosť takú inteligentnú ako je práve nová GLC.
Model je neustále spojený s Mercedes cloudom. To mu pomáha vyznať sa v komplikovanom svete, predvídať situáciu na ceste a zároveň komunikovať s posádkou na celkom novej – hlbšej úrovni. Model podobne ako predchodca a súrodenec založený na rovnakej platforme – nová trieda CLA využíva spojenú silu dvoch umelých inteligencií od Microsoftu i od Googlu.
Model oficiálne predstavili pre slovenský trh Oliver Zink, CEO slovenského Mercedesu a Róbert Hatala, vedúci predaja osobných áut značky. Zatiaľ nie je známy kompletný cenník vozidla, no cena relatívne vysoko postavenej verzie 400 4Matic (4×4, vysoký výkon) je u nás na úrovni 70 725 eur s DPH. Ďalšie štyri elektrické verzie budú nasledovať, dve z nich už počas budúceho roka. Predpokladom je, že prídu aj lacnejšie alternatívy.
Parametre z novej éry
GLC EQ je elektromobil stojaci na 800 V architektúre (MB.EA). Batéria novej generácie má kapacitu 94 kWh, čo stačí na 715 km WLTP dojazdu. Model ponúkne nabíjanie s výkonom až 330 kW, čo znamená, že dodatočných 303 kilometrov získate na ultra rýchlej nabíjačke za 10 minút.
Kým súčasné modely áut majú desiatky riadiacich jednotiek a taká Trieda S ich má až 125, GLC si vystačí s piatimi. Každú z nich však už neradno nazývať riadiacou jednotkou, ale skôr supermozgom. Je to teda samostatné vysokovýkonné výpočtové stredisko, pričom každé zodpovedá za inú časť funkcionalít vozidla.
Najľahšie zapamätateľný z nich je ten zvaný Artemis, alebo tiež „Lovec dát.” Ide o mozog, ktorý zodpovedá za pripojenie na MB Cloud, s ktorým prostredníctvom vysokorýchlostného internetu neustále komunikuje a získava dáta ako pre hlasovú asistenciu, tak pre navigáciu a aj ďalšie komponenty.
Ďalším je ten ovládajúci všetky asistenčné systémy, ďalší rieši jazdu – nastavenie podvozku, motory i nabíjanie, ďalší zodpovedá za MBUX a podobne. Tým najvýraznejším bodom interiéru je samozrejme 99,3 cm veľká hyperobrazovka MBUX, ktorá sa rozprestiera prakticky po celej palubnej doske a združuje viacero na seba nadväzujúcich zobrazovadiel.