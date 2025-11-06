Crossover menom Aygo X prichádza na Slovensko s hybridom a s peknými cenami - FOTO

Toyota Aygo X je drobný automobil s vyvýšeným posedom a prvýkrát aj s klasickým „toyoťáckym” hybridom. Kým doteraz ste si Aygo mohli kúpiť jedine s jednolitrovým trojvalcom s výkonom 72 koní a s manuálnou alebo automatickou CVT prevodovkou, teraz Toyota aj pri Aygu vytiahla svoj najväčší tromf. Model po novom kúpite výhradne s hybridným pohonným ústrojenstvom. To znamená nižšia spotreba, výrazne vyšší výkon a väčšie pohodlie prostredníctvom automatickej eCVT prevodovky.
Cena už od…
Ak by ste teraz navštívili „toyoťácke” internety, zistíte, že ešte stále si môžete objednať aj staršie pred-faceliftové Aygo X. V ponuke je však už aj nové modernizované Aygo X s hybridným pohonným systémom. Ceny nového Ayga X začínajú na úrovni 16 990 eur s výbavou Active. Ak by ste Toyote priniesli svoje staré vozidlo, z ceny vám odrátajú ešte ďalších 400 eur na finálnych 16 590 eur. Za to dostanete slušne vybavené auto s prakticky kompletným balíkom asistenčných systémov T-Mate.
Chýbať bude len dažďový senzor a parkovacie senzory vpredu a vzadu, no auto bude mať parkovaciu kameru s čiarami a všetky asistenty vrátane núdzového brzdenia, držania v pruhoch, upozornenia na prekročenie rýchlosti, adaptívneho tempomatu, šestice airbagov a ďalších. Model vo výbave Comfort dostal 17-palcové plechové kolesá s okrasnými krytmi, projektorové stretávačky, denné LED svetlá, automatickú klimatizáciu, centrál (s kľúčovým odomykaním a štartovaním), dotykový displej s uhlopriečkou 9 palcov s konektivitou Carplay a Android auto a digitálny prístrojový štít.
Dve výbavy s bonusmi
Ak sa pozrieme na výbavové stupne modelu Aygo X, vidíme tam síce päť stupienkov, no reálne sú dva hlavné. Active a Style. Kým výbavu Active sme si už popísali, Style posúva auto na vyššiu úroveň. Medzi týmito stupňami stojí ešte výbava Comfort, ktorá je presne o 1000 eur drahšia ako Active – 16 590 – 17 590. Za tisícku navyše máte zliatinové kolesá v rovnakom rozmere a vyhrievané predné sedačky. Je to teda akýsi bonus pre Active, ak sa obávate zimy a nechcete plecháče s krytmi. Výbava Style je taký ideálny stred ponuky a zároveň odrazový mostík k výbavám Executive a GR Sport, ktoré sa orientujú na dizajn, prémiovejšie materiály a nové možnosti.
Medzi tie nové možnosti patrí plátená strecha, ktorá z Ayga X spraví zároveň aj kabriolet po vzore ikonickej a zároveň konkurenčnej 500-vky od Fiatu. Plátenú strechu získate v balíku Packet Canvas za 1000 eur, no otvárateľná plátená strecha je podmienená kúpou výbavy Executive (21 990,-) aj s balíkom JBL (500,-). Kabriolet je tak pri najnižšej cene vozidla (zarátaný uvádzací bonus i bonus za výkup starého vozidla) na úrovni 23 500 eur. Style stupeň začína na 19 590 eur. Prikúpiť si môžete balík Smart za 600 e, ktorý zahŕňa bezkľúčové odomykanie a predné a zadné parkovacie senzory. Style je výbava, v ktorej je k dispozícii dvojfarebné lakovanie, LED predné svetlá, štartovanie tlačidlom a bezdrôtová nabíjačka smartfónov.